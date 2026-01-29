Легендарният Елтън Джон превърнал капачките на собствените си колена в бижута. Според вестник „Mirror“ 78-годишният британски певец се бори с редица здравословни проблеми в продължение на много години.

„Нямам сливици, аденоиди или апендикс. Нямам простата. Нямам дясно бедро, ляво коляно или дясно коляно. Имам диабет тип 2 и загубих зрението си“, подчерта той.

След операция на капачките на коляното през 2024 г., певецът искал да използва част от собствената си кост за бижута. „Когато ми премахнаха капачките на коляното, първо лявата, а след това дясната, попитах хирурга си дали мога да запазя капачките, което го изненада. След това се обадих на дизайнера на бижута Тео Фенъл и поисках помощ“, отбеляза Елтън.

„Хирургът ми каза, че имам най-лошите колене, които някога е оперирал“, отбеляза още артистът. „Тази дупка всъщност беше в капачката на коляното ми. Прилича малко на древен артефакт от Египет.“

Самият Фенъл отбеляза, че превръщането на кост в бижута е доста сложен процес. Въпреки това той успя да осъществи концепцията на звездата.

„Трябваше да ги изпечем, за да изсъхнат. След това стават влажни, като пемза; много са порести, така че трябваше да ги боядисаме с ацетат и след това просто да ги полираме“, обясни бижутерът.

През последните години сър Елтън Джон – който се оттегли от турнетата на живо през 2023 г. – говори откровено за редица здравословни проблеми, с които се е сблъсквал в живота си.

Снимка: Getty Images

През 2017 г. той претърпя операция, след като беше диагностициран с рак на простатата. Съвсем наскоро той каза и че е останал със силно ограничено зрение, след като е претърпял очна инфекция.

Въпреки тези здравословни проблеми, той продължава да работи и е номиниран за награда „Грами“ по-късно тази седмица за албума, който той и Бранди Карлайл издадоха миналата година.

