Чакането свърши! Новият роман на Васил Попов "Караеврен" вече е факт и любителите на фентъзито могат спокойно, или по-скоро с много вълнение, да натиснат бутона PLAY и да го слушат в Storytel. „Караеврен“ е мащабна епична история, която преплита българската история, тракийската митология и съвременността.

Сюжетът в романа се движи по сложна времева линия, обхващаща събития от Балканските войни (1912–1913), мироопазващите мисии в Ирак (2003) и настоящето (2025), обединени от мистичната фигура на Бранимир (Еагър) – „святочер“ (безсмъртен воин, Син на Сабазий) и борбата срещу древни демонични сили. Караеврен буквално означава Черен змей. Това е и старото име на село, разположено в Странджа планина. С времето обаче, в паметта на повечето турци, аврен се изгубва в значението си на "змей", и започват да го използват повече като "вселена". "Черна вселена" и "черен змей" - и двете понятия пасват за новата книга на Васил Попов, споделя ни самият автор в интервю на специалната аудиопремиера на книгата. 

Снимка: Евгений Милов

Какви нови герои се появяват в "Караеврен?

Страшно много! Можем да разделим романа на 2 части - първата е ретроспекция, действието се развива в миналото, по време на Балканската война и тракийските бежанци. Това е загатнато още в "Аждер". Структурата на "Караеврен" обаче е малко по-различна от тези на книгите досега ("Мамник", "Лехуса", "Аждер"). Половината е в миналото, след това започва там, където свършва "Аждер". За разлика от предишните книги, където имаше мистерия за разгадаване, тук пешките вече са наредени. Загадките, които се заплетоха в "Лехуса" и "Аждер", сега се разплитат. Получават  се отговори. Затова няма много мистерии, но има едно чудовище, което се появява още от "Аждер", а сега читателите ще го видят в пълния му блясък. 

Централен антагонист тук е Марине, превърната в емпуса (демон-жрица), която търси възмездие за това, че е била оставена да се удави от жителите на селото преди век. Емпуса всъщност е същество от древногръцката митология – женски демон, който се появява най-често в разкази, свързани с изкушение, измама и съблазняване. От какви други митологии още има герои в романа?

В "Мамник" беше по-простичко, защото там имахме чудовището и се разказваше какво е то. В "Лехуса", "Аждер" и в "Караеврен" подходът е по-друг - има повече археология и исках да открия връзките на тези създания и в историята на други народи. Оказва се, че аждерът се среща и в други съседни страни. В Иран му викат "аждида хака". Има цели местности в Армения и в Украйна, наречени така. В сръбския също съществува този израз. Попаднах на филм, в който свети Георги убива змея, като името му е "Свети Георги уби ажда". Интересно ми е да откривам връзките с тези народи. 

Снимка: Евгений Милов

В коя държава змеят е най-страшен?

Трудно е да се каже. Митовете със змейовете са толкова много. Той веднъж е добър, защитава селото, друг път е пазител на кладенец, но често е зло, с което човек трябва да се пребори, което краде моми от селата. Когато пишех книгата, тряваше да селектирам нещата, които ми вършат работа и да избера как да изглежда този змей, защото и описанията му като външност са много различни.

Има много стихии в романа – наводнения, пожари, градушки, мълнии... Как са разпределени в двете основни линии, които задават тона - миналото и настояще?

В "Караеврен" има доста за наводненията и в миналото, и сега. В първата част, където се разказва за Балканската война, има предимно дъжд. Това е стихията. Направи ми впечатление, когато съм чел разкази за войната, че времето през есента и зимата е било ужасно, дъждовно. Войниците казват, че дъждът е бил това, което е сломявало духа им. Не куршумите, не изстрелите, а непрестанният, гаден дъжд, който ги мокри и заради който им било много студено. Водата отмива лошото, но ще видим накрая дали е така. 

Разказвач в Storytel е Владо Пенев – това ли е най-подходящият глас за този роман и какво е най-специалното в него, за да е така?

Владо Пенев е човекът, заради когото книгите ми, според мен, имат такъв успех. Защото преди него мен все още никой не ме знаеше. Помня как правихме нещо като кастинг и обсъждахме различни имена и актьори. Но всъщност кастингът се оказа много кратък, тъй като Владо Пенев беше първият човек, с когото направихме проба. Прочете само 30-40 секунди от текста, пратиха ми записа, чуя го и си казах "Това е човекът!". Той не беше чел целия роман, не си преправяше гласа, но за мен това, което чух, беше напълно достатъчно, за да го изберем.

Снимка: Евгений Милов

Как очакваш хората да приемат тази книга?

Винаги има леко притеснение. Опитваш се да удовлетвориш читателите, но когато те станат много, осъзнаваш, че това е мисия невъзможна. Трудно е, трябва да се абстрахирам и просто да си разкажа историята, да следвам логиката и да не се съобразявам с това. Мисля, че ако писателят започне да се опитва да изпълнява желания, накрая става нещо лошо. 

Снимка: Евгений Милов

Още за романа "Караеврен"

Основни теми:

  • Проклятието и отмъщението: Централен антагонист е Марине, превърната в емпуса (демон-жрица), която търси възмездие за това, че е била оставена да се удави от жителите на селото преди век. Нейната съдба е преплетена с тази на Стоян, чиято „отровна любов“ я държи в плен на Долната земя.
  • Витеците и магическата сила: Детето Явор е новият „витек“, притежаващ силата да контролира мълниите и да отваря портали между световете. Той се превръща в ключа, който Бранимир и Стоян се опитват да използват за своите цели.
  • Изборът между минало и бъдеще: Бранимир притежава Златната ръка на Сабазий, която може да го върне в неговото време при любимата му Арсеное. В кулминацията той трябва да избира между бягството в миналото и защитата на новите си приятели – Божана