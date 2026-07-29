През всяко лято сякаш има една рецепта, която внезапно завладява социалните медии. Тази година сладоледът в диня е хитът на сезона. През последните няколко седмици е почти невъзможно да превъртите TikTok, без да видите някой да го приготвя. Всички, които го приготвят и споделят в мрежите обещават едно и също нещо: кремообразно, освежаващо и здравословно лакомство.

Но дали рецептата оправдава очакванията?

Как да си направим сладолед с две съставки

Тенденцията започва само с две съставки: диня (или пъпеш) и течна сладкарска сметана.

Първо, разрязвате динята наполовина, издълбавате малка дупка в центъра на едната половина и я замразявате за една нощ. На следващия ден изсипвате сметаната в замразената кухина, след което изстъргвате замразената диня в сметаната, докато сместа стегне и замръзне, досущ като сладолед.

Имайте предвид, че текстурата на резултата е по-близо до шербет, отколкото до традиционен сладолед, тъй като динята съставлява по-голямата част от сместа.

Снимка: Pinterest

Въпреки популярността на десерта, има нещо, което видеа всъщност не показват: замразената диня е хлъзгава, тежка и неудобна за държане, докато я остъргвате, а процесът може да отнеме повече време от очакваното. Видеата правят процеса да изглежда много по-бърз, отколкото е в действителност.

Има ли по-лесен начин?

Да, можете да си спестите всички тези усилия - нарежете динята на парчета, добавете същото количество сметана и сложете всичко в блендер. Резултатът е същият!

След секунди ще получите абсолютно същия кремообразен, замразен десерт със същия освежаващ вкус на диня и гладка текстура.

Интернет версията на сладоледа в диня определено работи, защото има нещо удовлетворяващо в това да гледаш как десертът се приготвя вътре в самата диня. Но ако целта ви е просто да ядете вкусен „сладолед“ като този от социалните мрежи, без времето и усилията, то заложете на варианта с блендера.

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