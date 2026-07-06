Кой е измислил сладоледа?
През Ренесанса италианците дават нова посока за развитие на леденото изкушение. Тук започва истинската трансформация от сорбе към кремообразен сладолед. Бернардо Буонталенти е смятан за един от първите, които създават кремообразен сладолед във Флоренция, използвайки мляко, захар и охлаждащи техники.
Как се е появил сладоледът в България?
Преди истинския сладолед, по нашите земи се появяват шербетите – охладени напитки от плодове и захар и ледени сиропи – примитивни сорбета, правени със сняг или лед от планината.
В края на XIX век и особено след Освобождението италиански майстори сладкари започват да се заселват в София, Пловдив, Варна и Русе. Те имат уменията за правене на джелато и знаят рецепти за ванилов, шоколадов и плодов сладолед. Именно те отварят първите сладкарници със сладолед, които бързо стават модерни. Но това не е всичко.
Около 1900–1920 г. сладоледът вече е символ на европейския начин на живот. Той се превръща в любим десерт в кафенетата по булевард „Цар Освободител“ и „Дондуков“ в София. След 1944 г. сладоледът става част от държавната хранителна индустрия. Появяват се легендарни марки сред които известното "Ескимо" – класически сладолед на клечка.Сладолед само с 3 съставки
Приготвянето на сладолед в домашни условия не е толкова трудно и дори не е нужна машина за сладолед. Важно е да се подберат правилните продукти, които дават плътност и сладост. Ако сте фенове на шоколадовия сладолед, тази рецепта е за вас.
Необходими продукти:
- 4 банана
- 200 г маскарпоне
- 2-3 с.л. какао
Разбийте до получаването на хомогенна смес.
Сипете в подходящ съд и оставете да стегне за няколко часа във фризера.