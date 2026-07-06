Лято е и сладоледът е един от най-предпочитаните десерти. Във вида, в който го хапваме днес, той е резултат от хиляди години промени. Китайци, римляни, араби, италианци и французи – всички те са допринесли за сладолеса, който познаваме днес.

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Кой е измислил сладоледа?

Връщаме се в Древен Китай, някъде около 200 г. пр.н.е. От тогава датират първите сведения за смес от сняг, мляко и ориз. Това е най-ранната форма на сладолед. В Древен Рим пък император Нерон охлаждал плодови смеси със сняг, създавайки примитивни ледени десерти. Разбира се, тези форми на сладолед са доста по-различни от това, с което се разхглаждаме в момента. Но нали все отнякъде трябва да се започне?



През Ренесанса италианците дават нова посока за развитие на леденото изкушение. Тук започва истинската трансформация от сорбе към кремообразен сладолед. Бернардо Буонталенти е смятан за един от първите, които създават кремообразен сладолед във Флоренция, използвайки мляко, захар и охлаждащи техники.

Как се е появил сладоледът в България?

Преди истинския сладолед, по нашите земи се появяват шербетите – охладени напитки от плодове и захар и ледени сиропи – примитивни сорбета, правени със сняг или лед от планината. В края на XIX век и особено след Освобождението италиански майстори сладкари започват да се заселват в София, Пловдив, Варна и Русе. Те имат уменията за правене на джелато и знаят рецепти за ванилов, шоколадов и плодов сладолед. Именно те отварят първите сладкарници със сладолед, които бързо стават модерни. Но това не е всичко. Около 1900–1920 г. сладоледът вече е символ на европейския начин на живот. Той се превръща в любим десерт в кафенетата по булевард „Цар Освободител“ и „Дондуков“ в София. След 1944 г. сладоледът става част от държавната хранителна индустрия. Появяват се легендарни марки сред които известното "Ескимо" – класически сладолед на клечка. 5 летни десерта без печене - леки и освежаващи (СНИМКИ) Ще ги обикнете от първата хапка Сладолед само с 3 съставки



Приготвянето на сладолед в домашни условия не е толкова трудно и дори не е нужна машина за сладолед. Важно е да се подберат правилните продукти, които дават плътност и сладост. Ако сте фенове на шоколадовия сладолед, тази рецепта е за вас. Приготвянето на сладолед в домашни условия не е толкова трудно и дори не е нужна машина за сладолед. Важно е да се подберат правилните продукти, които дават плътност и сладост. Ако сте фенове на шоколадовия сладолед, тази рецепта е за вас.

Снимка: Istock.com



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