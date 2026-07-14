Динята е един от любимите плодове на лятото, ако не и най-любимият на малки и големи. Сладкият ѝ вкус и високото съдържание на вода я правят идеалният плод за хидратация, но здравословно ли е да ядем диня всеки ден? Може ли да ни накара да качим килограми? Ето къде се крият отговорите на важните въпроси.

Динята е един от най-разпространените плодове по това време на годината, не само защото е в сезона си, но и заради хранителните си свойства. Въпреки това звучи като нещо, което е твърде хубаво, за да е истина.

Беатрис Коладо, фармацевт и експерт по хранене, обяснява пред изданието Marca какво се случва с организма, ако ядем твърде много диня и дали консумацията ѝ може да помогне или да попречи на загубата на тегло.

Първото нещо, което трябва да знаем, е, че както тя посочва, „динята е летен плод, съставен от повече от 90% вода, което я прави много освежаващ вариант“. Тя осигурява основно „въглехидрати под формата на естествени захари и съдържа витамини и антиоксидантни съединения, като витамин С, провитамин А (под формата на каротеноиди) и ликопен, отговорни за характерния ѝ червен цвят“.

Следователно, от гледна точка на медицината, „динята може да бъде част от здравословната диета поради способността си да насърчава хидратацията, да осигурява антиоксиданти и да допринася за ежедневната консумация на плодове.“ Освен това, добавя тя, „високото ѝ съдържание на вода може да помогне за повишаване на чувството за ситост в рамките на балансирана диета.“

Помага ли за отслабване динята?

Отговорът е ясен: Динята може да се впише идеално в стратегия за отслабване, но не защото има свойства за „изгаряне на мазнини“, нито защото която и да е храна може да ви накара да отслабнете сама по себе си. Тя е ценно допълнение към цялостния хранителен план, споделя още Коладо.

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„Динята има ниска енергийна плътност поради високото си съдържание на вода, така че може да ви помогне да се чувствате сити с умерен прием на калории.“ Въпреки това, както ни напомня експертът, „няма храна, която сама по себе си да е добра или лоша за отслабване. Ключът е да се поддържа разнообразна диета, богата на хранителни вещества и съобразена с нуждите на всеки човек.“

Освен това, трябва да се вземат предвид индивидуалнитe състояния при хората. Както посочва експертът, „при хора с пропускливи черва, храносмилателна чувствителност или свръхрастеж на тънки черва (SIBO), някои плодове могат да причинят симптоми като подуване на корема, газове или коремен дискомфорт.“

В тези случаи „е препоръчително да се персонализират препоръките и да се оцени индивидуалната поносимост.“

Храните, с които се комбинира най-добре

Хубавото на динята е, че може да се комбинира с много храни, както сладки, така и солени. Например, комбинирането ѝ с храни, богати на протеини и здравословни мазнини, може да бъде полезно за по-голямо чувство на ситост и по-добър хранителен баланс.

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Коладо предлага например:

Натурално кисело мляко или кефир

Сушени плодове

Прясно сирене

Семена

Салати с разнообразни зеленчуци и качествен протеин

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