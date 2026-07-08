Динята безспорно е един от символите на лятото. Но е и от онези плодове, чийто външен вид често подвежда – и дори най-яркочервената сърцевина понякога се оказва безвкусна.
Добрата новина е, че дори динята да няма сладост и аромат, има лесен трик, който може значително да подобри вкуса ѝ. И той не включва добавяне на захар.
Тайната е изненадващо проста: малка щипка сол и няколко капки сок от лайм или лимон. На пръв поглед това може да звучи странно, но комбинацията има напълно логично обяснение.
Малкото количество сол засилва възприятието за сладост и едновременно с това подчертава естествения плодов аромат. Киселинността на лимона създава приятен контраст, който прави динята да изглежда по-свежа, по-сочна и с по-наситен вкус.
Защо този трик работи
Вкусовите ни рецептори възприемат ароматите в комбинация. Когато естествената сладост на динята се съчетае с минимално количество сол и свежата киселинност на цитрусовите плодове, мозъкът възприема сладкия вкус като по-интензивен.
Това е добре позната кулинарна техника, която често се използва и при други плодове, като ананас, ягоди и манго.
Как точно да направим динята по-вкусна
- Нарежете динята на кубчета или триъгълни парчета.
- Добавете няколко капки прясно изцеден сок от лайм или лимон.
- Поръсете с много малка щипка сол.
- По желание прибавете няколко свежи листенца мента за още по-освежаващ вкус.
Безопасно ли е да се яде диня със сол
След като е откъсната, съдържанието на естествени захари в динята не може да се увеличи. Въпреки това усещането за сладост може значително да се засили чрез правилната комбинация от сол и цитрусов сок. Солта няма как да навреди на организма ни, стига количеството ѝ да е минимално. В много страни, включително Мексико и южните щати на САЩ, динята със сол е популярна лятна закуска.
А защо не захар
Захарта действително ще направи динята по-сладка, но може да прикрие естествения ѝ вкус. Солта и лимоновият сок дават по-балансиран и свеж резултат.
Как да изберем най-вкусната диня
Добре узрялата диня обикновено има ясно изразено жълто петно от мястото, където е лежала върху земята, усеща се по-тежка, отколкото изглежда, и издава плътен, кух звук при почукване. Макар тези признаци да не са абсолютна гаранция, те често помагат при избора на вкусен плод.
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