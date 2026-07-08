Динята безспорно е един от символите на лятото. Но е и от онези плодове, чийто външен вид често подвежда – и дори най-яркочервената сърцевина понякога се оказва безвкусна.

Добрата новина е, че дори динята да няма сладост и аромат, има лесен трик, който може значително да подобри вкуса ѝ. И той не включва добавяне на захар.

Тайната е изненадващо проста: малка щипка сол и няколко капки сок от лайм или лимон. На пръв поглед това може да звучи странно, но комбинацията има напълно логично обяснение.

Малкото количество сол засилва възприятието за сладост и едновременно с това подчертава естествения плодов аромат. Киселинността на лимона създава приятен контраст, който прави динята да изглежда по-свежа, по-сочна и с по-наситен вкус.

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Защо този трик работи

Вкусовите ни рецептори възприемат ароматите в комбинация. Когато естествената сладост на динята се съчетае с минимално количество сол и свежата киселинност на цитрусовите плодове, мозъкът възприема сладкия вкус като по-интензивен.

Това е добре позната кулинарна техника, която често се използва и при други плодове, като ананас, ягоди и манго.

Как точно да направим динята по-вкусна

Нарежете динята на кубчета или триъгълни парчета.

динята на кубчета или триъгълни парчета. Добавете няколко капки прясно изцеден сок от лайм или лимон.

няколко капки прясно изцеден сок от лайм или лимон. Поръсете с много малка щипка сол.

с много малка щипка сол. По желание прибавете няколко свежи листенца мента за още по-освежаващ вкус.

Безопасно ли е да се яде диня със сол

След като е откъсната, съдържанието на естествени захари в динята не може да се увеличи. Въпреки това усещането за сладост може значително да се засили чрез правилната комбинация от сол и цитрусов сок. Солта няма как да навреди на организма ни, стига количеството ѝ да е минимално. В много страни, включително Мексико и южните щати на САЩ, динята със сол е популярна лятна закуска.

А защо не захар

Захарта действително ще направи динята по-сладка, но може да прикрие естествения ѝ вкус. Солта и лимоновият сок дават по-балансиран и свеж резултат.

Как да изберем най-вкусната диня

Добре узрялата диня обикновено има ясно изразено жълто петно от мястото, където е лежала върху земята, усеща се по-тежка, отколкото изглежда, и издава плътен, кух звук при почукване. Макар тези признаци да не са абсолютна гаранция, те често помагат при избора на вкусен плод.

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