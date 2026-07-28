Стотици съобщения, изпълнени с омраза, се изсипват върху Инес Гарсия. Причината - тя е приятелка на Ламин Ямал, част от отбора на Испания, който стана световен шампион на Мондиал 2026. Някои фенове са недоволни от връзката ѝ с младия играч на Барселона. Подозират я в изневери и дори заплашват футболиста.

В интернет се носят слухове, че Ямал е предложил брак на Инес, но и такива, че Гарсия е прекратила връзка им. Основните обвинения са, че тя търси само слава и пари.

Ламин Ямал посрещна 19-ия си рожден ден в компанията на Инес и малкия си брат, към когото е особено силно привързан. Врзъката му с Инес е само на няколко месеца, но тя не спираше да го подкрепя от трибуните на Световното. Специална символика има и в колиетата, които носи. Както елементите, така и геометрията на аксесоарите са със специално значение на Ямал - посочват номера му, с който дебютира на терена, номерът му от Световното и др.

Снимка: instagram/lamineyma1/GettyImages

Преди Инес Ямал имаше връзка с певицата Ники Никол. Футболистът обаче беше забелязван и вкомпанията на италианската инфлуенсърка Анна Геньсо.

Приятелката на Ямал отвръща на удара

Испанският инфлуенсърка има около 4 милиона последователи в Instagram. Тя, разбира се, не остави тези коментари без внимание, пише bild.de. В социалните мрежи тя написа:

„Никога не съм си мислил, че нещо толкова просто ще се превърне в нещо подобно. Прекарах часове в четене на коментарите и въпреки че се опитвам да бъда силна, аз съм просто човек. Зад този акаунт стои някой, който чувства, плаче, прави грешки и не спира да бъде човек дори във връзка. Разбирам, че не е нужно да харесваш всички. Разбирам критиката, когато е изразена с уважение. Но има огромна разлика между това да изразиш мнението си и да прекараш време в унижение, обида или пожелаване на най-лошото на някого, когото дори не познаваш.“

Снимка: Getty Images

В края на публикацията си тя благодари на поддръжниците си и помоли всички фенове за малко повече уважение:

„На всички, които отделиха време да прочетат това: Благодаря ви от дъното на сърцето си. (...) Не се опитвам да убедя никого да ме обича. Просто моля за малко състрадание. Малко човечност. Защото никой не заслужава да получава стотици или хиляди съобщения, изпълнени с омраза.“

Връзката на Гарсия и Ямал стана публична през май. Тогава двамата се появиха заедно на вечерята на ФК Барселона в края на сезона.

Снимка: Getty Images

Двамата дълго време са поддържали връзка само чрез интернет и са говорили по телефона преди да се видят лице в лице. И двамата не са искали да избързват във връзката си, пише Marca.

Снимка: Getty Images

https://ladyzone.bg/zdrave/sport/3-godishnija-si-brat.html