Ламин Ямал, младата звезда на Барселона, отново е в светлината на прожекторите - този път не заради изявите си на терена, а заради предполагаема изневяра.



18-годишният футболист е бил в компанията на италианската инфлуенсърка Анна Геньсо, докато приятелката му, певицата Ники Никол, е била в Аржентина, пишe pro.tv.

Любов в рая или не съвсем

Връзката между Ламин Ямал и Ники Никол изглежда перфектна - пълна с романтични авантюри и моменти, споделени онлайн с милионите им фенове. Всичко обаче се променя след поражението на Барселона в Ел Класико срещу Реал Мадрид - напрегнат момент за отбора.

След срещата Ямал е забелязан в същия луксозен хотел, в който е отседнала Анна Геньсо.

Свидетели твърдят, че двамата са прекарали нощта заедно, подхранвайки слуховете, че футболистът е изневерил на приятелката си. Засега нито Ламин Ямал, нито Ники Никол са коментирали публично ситуацията.

Слава, пари и липса на контрол

Това не е първият скандал, насочен към Ямал. Сравняван с Меси заради таланта си, Ламин Ямал изглежда има да наваксва що се отнася до личен живот и забавления. А изкушенията на живота не са едно и две.

Фати Васкес е друга жена в живoта му, чието име също беше замесено в скандал. 30-годишна бивша стюардеса, привлече вниманието на пресата това лято, когато бе заснета на почивка с Ламин Ямал, детето чудо на Барселона. Въпреки че първоначално отрече да има връзка с футболиста, по-късно инфлуенсърката наруши мълчанието.

Поканена в шоуто "En todas las salsas", Фати разказва за връзката, която е имала с Ямал преди няколко месеца и която е започнала с онлайн съобщения. Бившата стюардеса и футболистът са разговаряли чрез съобщения в продължение на 8 месеца.

30-годишната инфлуенсърка твърди, че Ямал не е "толкова скромен, колкото изглежда" и че има лошо обкръжение.

Мениджърът му има календар за момичета - нови всеки ден

Водещият на шоуто се пошегува, че Ямал "има календар с момичета". За изненада на всички Фати се съгласи и дори заяви, че "всичко е организирано от неговия мениджър".

Фати Васкес има повече от 530 000 последователи в Instagram. Тя напусна работата си като стюардеса, след като натрупа впечатляващ брой последователи в социалните медии. Първоначално и двамата отричат да имат връзка, но същевременно публикуват снимки от едни и същи яхти, плажове и дори хеликоптери.

Колкото по-сериозни стават подозренията, толкова повече се засилват негативните коментари под постовете им. Васкес получава дори заплахи за живота. А последователите им се гневят и пишат:

"Имате разлика от 13 години. Какво търсите с него на почивка?

"Какво правиш там с непълнолетен? Ти си на 30 години!"

"Оставете го на мира! Той е просто дете!"

"Трябва да отидеш в затвора"

"Не се ли срамуваш?

"Това не е хубаво. Надявам се Ямал да не съсипе кариерата си заради това!"





На всички тях Фати отговаря подобаващо

Много съм ядосана, хората наистина искат да умра заради това. Получавам смъртни заплахи и съобщения, в които ме наричат педофил. Не съм направила нищо, не съм убил никого. Реакциите са просто преувеличени! Ние сме просто двама души, които искат да си прекарат добре и това е всичко.

