След близо две десетилетия брак, холивудската звезда Никол Кидман и кънтри любимеца Кийт Ърбан официално финализираха развода си. Съдът одобри постигнатото между тях споразумение, което премина без публични скандали, финансови спорове и нападки.

Без издръжка и финансови претенции

Според договореното и двете страни се отказват от съпружеска и детска издръжка. Причината е, че както Кидман, така и Ърбан разполагат със значителни лични доходи, които им позволяват самостоятелно да покриват разходите си. Всеки от двамата ще поеме собствените си адвокатски такси, без допълнителни финансови претенции към другата страна.

Попечителство над децата

Бившата двойка има две дъщери, но и за тяхното попечителство артистите са се разбрали спокойно и дипломатично. Стана ясно, че децата ще живеят основно с майка си, прекарвайки по-голямата част от годината с нея. Кийт Ърбан ще има своя предварително изготвен режим за срещи с децата, включващ посещения през определени уикенди и ваканционни периоди. И двамата родители държат изключително много децата им да живеят в спокойна и уютна среда. Без да говорят един срещу друг пред дъщерите си, нито да ги въвличат в своите лични избори.

Разделяне на имуществото - логично и дипломатично

Имуществото на двойката, включително недвижими имоти, инвестиции, банкови сметки, автомобили и лични вещи ще бъде разделено по взаимно съгласие. Всеки запазва активите, които вече притежава, а останалите ще бъдат разпределени без съдебни спорове.

Снимка: Getty Images

Край на една любов

Никол Кидман и Кийт Ърбан сключват брак през 2006 г. и дълго време са смятани за една от най-стабилните двойки в шоубизнеса. Раздялата им стана публично известна през есента на 2025 г., а финализирането на развода през януари 2026 г. бележи края на една от най-дългите холивудски връзки на последните години. Припомняме, че преди известно време, източник на Page Six разкрива, че в Нашвил, Тенеси, където живееше бившата двойка, хората усилено са говорили за възможна изневяра от страна на Ърбън, макар че информацията остава непотвърдена.

