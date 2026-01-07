Покойната френска киноикона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

Бардо се е справила много добре с двете интервенции, на които се е подложила за лечение на рака, който я е погубил, казва Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за погребението.

В Paris Match осемдесетгодишният мъж трогателно описва последните месеци, прекарани заедно с актрисата, която почина на 28 декември на 91-годишна възраст. Погребението ѝ ще се състои в 11:00 часа в Сен Тропе.

Актрисата е страдала от рак, обяснява съпругът ѝ. Била е хоспитализирана няколко пъти. „Тя издържа добре двете операции, които претърпя заради рака, който в крайна сметка отне живота ѝ. Но все още отчаяно искаше да се върне в „Ла Мадраг“. А това беше по-сложно, особено заради постоянните болки в гърба, които я изтощаваха“, споделя Бернар д'Ормал.

Снимка: Getty Images

Вярата и енергията на Брижит Бардо са затихвали с времето, като същевременно рехабилитацията ѝ е ставала все по-трудна. До онази трагична сутрин на 28 декември, пише "Фигаро".

„Пълнота и спокойствие се появиха на лицето ѝ. И тя отново стана изключително красива, както в младостта си. Нямаше да повярвате, че е на 91 години“, кълне се съпругът ѝ, който я срещна за пръв през 1992 г. на вечеря, на която е присъствала Жани льо Пен.

Все още не е сигурно дали „Ла Мадраг“, къщата, която Брижит Бардо обитава от 1958 г., ще може да се превърне в музей.

Снимка: Getty Images

Знаменитости и фенове се стичат в Сен Тропе днес, за да отдадат последна почит към актрисата, като погребалната церемония е замислена да бъде „непретенциозна“ и до голяма степен в тесен кръг.

„Това, което Бриджит искаше, беше просто погребение“, твърди Бернар д'Ормал. „Въпреки че нищо около нея никога не е било наистина просто...“

Черно-бялата фотография от 1977 г., избрана за некролога, е любимата на Брижит Бардо. На нея актрисата позира, държейки в ръце бебе тюленче. Това съобщиха представители на нейната фондация, посветена на защитата на животните - каузата на живота ѝ.

Снимка: Getty Images

Церемонията, достъпна само с покани, ще бъде "непретенциозна", посочват от фондацията, наблягайки е поискала "семпли и пъстри" букети от полски цветя, без рози.

Изисква се е присъстващите да са облечени с тъмни дрехи - напомняне за черното, което Брижит Бардо носеше от години "в знак на траур за животните".

Вижте повече за Брижит Бардо в следващото видео:

