Комедийната актриса Ейми Шумър и съпругът й, шеф готвачът Крис Фишър, официално слагат край на брака си. Според съдебните регистри в Ню Йорк, 44-годишната звезда е подала документите за развод на 6 януари 2026 г.

Новината идва само няколко седмици след като Шумър сподели в Instagram, че двамата са взели трудното решение да се разделят след 7 години съвместен живот. Тогава тя подчерта, че раздялата е приятелска и двамата остават отдадени родители на своя 6-годишен син Джийн, сочи People.

Още в средата на декември Ейми сложи край на спекулациите около брака си, като заяви: „Ние се обичаме много и ще продължим да се фокусираме върху отглеждането на сина ни. Раздялата ни е приятелска и изпълнена с обич и уважение.“

Близки до двойката потвърждават пред медиите, че между тях няма излишна драма или „грозни“ сцени. Процесът по финализиране на детайлите е преминал спокойно, като и двамата са се старали да запазят нормалния ритъм на живот за детето си.

Двамата са женени от 2018 г.

Ейми Шумър и Крис Фишър имат син, роден на 5 май 2019 г.

Първоначално момченцето беше кръстено Джийн Ател Фишър, но родителите официално смениха средното му име на Дейвид.

Двойката сключи брак през февруари 2018 г. на изненадваща церемония в Малибу, само няколко месеца след началото на връзката им. През годините Ейми често говореше открито за динамиката в семейството им, включително за диагнозата на Крис от аутистичния спектър, която тя описваше като част от неговия уникален чар.

За 2026 г. актрисата е избира нов фокус. В социалните мрежи тя споделя, че за нея тази година ще бъде посветена на „самосъхранението и любовта към себе си“, призовавайки феновете си да ценят здравето и близките си.

