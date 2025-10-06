Комедиантката и актриса Ейми Шумър демонстрира забележителната си промяна и по-стройна визия по време на пътуване до Лас Вегас заедно със свои приятелки — продуцентката Алекс Сакс и актрисата Джилиан Бел.

44-годишната звезда публикува снимка, на която позира в мини рокля-риза Miu Miu и елегантни отворени обувки на ток, като новата ѝ фигура веднага привлече вниманието на фенове и колеги.

В коментарите под публикацията приятелите ѝ не спестиха комплиментите:
„Ейми,… тези крака трябва да се показват по-често!“ — написа експертът по грижа за кожата Джорджия Луиз, а режисьорът Лий Даниелс добави: „Стройна мамаааа!“

44-годишната актриса от хита от 2018 г. „Диагноза: Секси!“ отговори на всички коментиращи:

„Харесва ми любовта ви. Краката ми ви благодарят!“

Снимка: Getty Images/Instagram

Ейми за пътя си към промяната

Шумър винаги е била откровена относно борбата си с теглото и здравето. През 2022 г. тя призна, че си е направила липосукция, а малко по-късно сподели и за „ужасното преживяване“ с медикамента Ozempic, популярен сред знаменитостите за отслабване.

„Имам ген GDF15, който ме прави силно податлива на гадене – затова по време на бременността ми беше толкова зле. Пробвах Ozempic преди три години и бях като прикована на леглото – повръщах, нямах никаква енергия. При други действа, но не и при мен,“ разказа тя в интервю.

Снимка: Getty Images/Instagram

По-късно в предаването на Анди Коен тя допълни с типичния си хумор:
„Всички твърдят "ядем по-малки порции". Айде, стига! Или си на Ozempic, или си направил нещо. Бъдете честни. Аз, когато направих липо, си казах.“

 

Как актрисата сваля килограми

През 2025 г. звездата от „тотал щета“ споделя, че най-после е открила здравословна комбинация от медикаменти – естроген и прогестерон за облекчаване на симптомите на перименопауза и Mounjaro – лекарство за диабет тип 2, което също подпомага контрола на теглото.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Симптомите ми изчезнаха – косата ми е по-гъста, кожата по-сияйна, имам повече енергия. Исках да бъда искрена за това, защото се чувствам добре,“ написа Шумър в Инстаграм през март.

