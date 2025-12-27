По всичко изглежда, че Алекс Раева има своя достоен наследник в лицето на 6-годишната си дъщеря. Малката Леа очевидно е наследила артистизма на майка си – и въпреки крехката си възраст вече умее да позира умело пред камерата.

В поредица от снимки, които Алекс сподели в профила си в Instagram, виждаме как майка и дъщеря посрещат коледните празници. „По Коледа нощите са малко по-различни. Случват се тихи чудеса, появяват се мистериозни следи, някой сякаш е минал на пръсти, а сутринта въздухът е пълен с въпроси, шепот и широко отворени очи.“

Това са само част от красивите думи, които пише Алекс към кадрите – в които тя и Леа седят пред пианото, наслаждават се на празничната пита и украса, забавляват се с приятели или очакват коледното чудо, пременени в пъстри облекла. Защото „всичко е някак тайнствено и малко невероятно - точно както трябва да бъде по Коледа“.

Алекс не пропуска да уточни, че всичко е „заради децата“. За да вярват и да се усмихват, така, както някога сме се усмихвали и самите ние.

„Защото няма нищо по-хубаво от това да видиш очите на детето си, пълни с вяра. И да чуеш онова: „Мамо, той е бил тук!“. И в крайна сметка да преживееш Коледа още веднъж – през тях.“

Снимка: instagram/alexandraraeva

„Защото Коледа е за децата, но магията е и за всички нас“ – завършва с красиви думи своето лично празнично изживяване Алекс Раева.

Последните години са повече от щастливи за актрисата и певица. Тя се реализира успешно както в професионален, така и в личен план - след като съдбата я среща с бизнесмена Любомир Палаханов, а плод на любовта им е дъщеричката Леа.

Aлекс решава да се посвети преди всичко на грижите за дъщеря си, още повече след като ангажиментите ѝ в телевизията и на сцената са значително намалели.

Миналото лято Алекс съобщи щастливата новина, че най-сетне тя и Любомир официално са се сгодили. Двамата се запознават благодарение на Орлин Горанов и жена му, които са близки приятели на актрисата и тя често прекарва ваканциите и празничните дни в тяхната компания.

Какво споделя още една талантлива българска за светлите коледни празници - вижте във видеото:



