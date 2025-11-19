Обичаната родна певица и актриса Алекс Раева сподели изключително трогателни думи по повод рождения ден на майка си, която навършва 84 години.

Наталия Бардская е известна българска актриса, озвучавала редица филми, сериали и реклами, като дъщеря й не пропусна да сподели с последователите си в социалните мрежи и очарователни техни снимки през годините - от най-ранно детство до днешни дни.

„Честит 84-ти рожден ден, Мамо! Официално стана на възраст, в която повечето хора забравят къде са оставили очилата си… а ти още успяваш да ми напомняш къде съм оставила акъла си. Истински талант – не само на сцената и зад микрофона, но и в живота!“, пише Алекс към снимките, който споделя в Инстаграм.

„Ти си жената, чиито гласове са озвучавали половината филми в България, а вкъщи – целия ми живот. Благодарение на теб знам кое е правилното, кое е смешното и кое не бива да казвам пред хората (но понякога пак го казвам)“, казва още Раева.

„Макар здравето понякога да се опитва да ти прави номера, умът ти си е като на 40-годишна – бърз, остър и винаги готов за шега. А нашето ежедневие днес е като мини-ситком: аз се грижа за теб, ти се шегуваш с мен, и накрая пак ти побеждаваш“, споделя тя в социалната мрежа.



„Пожелавам ти още много смях, повече спокойни дни и все така да поддържаш духа ни високо – дори когато батерията на тялото ти показва 20%. Обичам те до луната и обратно“, не крие вълнението си Алекс Раева.

Коя е майката на Алекс Раева

Наталия Бардская е родена на 19 ноември 1941 г. и е потомка на руски дворянски род. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство в класа на професор Желчо Мандаджиев през 1964 г. Започва да играе на сцената на Хасковския театър, а от 1968 г. е в Театър „София“. Играла е във „Веселата уличка“ в Театър 199.

Наталия Бардская започва кариерата си в дублажа през 1972 г. Измежду сериалите с нейно участие са „Завръщане в Рая“, „Амиго и неговите приятели“, „Семейство Симпсън“ и много други.

През 90-те години озвучава видеокасети, като сред ролите й от този период са Джейн Джетсън в „Семейство Джетсън“, Сара Конърс в „Терминатор 2: Денят на страшния съд“, Д-р Джейн Буканън в „Марсианци, вървете си“, Д-р Катрин Лангфорд, Скаара и Ша'ури в „Старгейт“, Лори Куейд в „Зов за завръщане“, Мелиса в „Зад решетките“ и много други.

Записва множество радио приказки за "Балкантон", измежду които „Спящата красавица“ през 1977 г., „Маугли“ през 1981 г., „Лебедово езеро“ през 1986 г. и други. През 2012 г. участва в радиопиесата „Един ден от техния живот“ в БНР.

През декември 2018 г. Наталия Бардская е удостоена с награда „Дубларт“ за цялостен принос от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа (ГАРД). През 2007 г. за кратко преподава актьорско майсторство в МОНТФИЗ, заедно с Илия Раев и Слав Бойчев.

Личният живот на Алекс Раева

Последните години са повече от щастливи за Алекс Раева. Тя се реализира успешно както в професионален, така и в личен план – след като съдбата я среща с бизнесмена Любомир Палаханов, и се появи дъщеричката им Лиа.

В последно време Aлекс се е посветила преди всичко на грижите за дъщеря си, още повече след като ангажиментите ѝ в телевизията и на сцената са значително намалели. Дълго и емоционално беше посланието, което Алекс написа по случай празника на своето дете през август. Тя започва със спомена за баща си Илия Раев, който си отива от този свят през 2017 г. след тежко боледуване. Но именно празникът Илинден е денят, в който се появява Лиа.

„Все едно някой отгоре каза: "Нека да ти дам нещо, на което да се радваш на тази дата, въпреки че не може да се влиза в морето". Предполагам, че е бил баща ми. И ето така на 2 август се роди Лиа! Обичана и смешна!“, написа тогава Раева.

Миналото лято Алекс съобщи щастливата новина, че най-сетне тя и Любомир официално са се сгодили. Двамата се запознават благодарение на Орлин Горанов и жена му, с които Алекс често прекарва морските си почивки.

