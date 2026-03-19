Интернет буквално полудя - първият трейлър на новия (трети поред) филм от поредицата „Дюн“ вече е факт – и повдига куп въпроси. Най-вече около един персонаж, който всъщност би трябвало да е… мъртъв, пише "Билд".

„Дюн: Част трета“ (премиера на 17 декември) е третият филм от поредицата, но е базиран на втората книга на Франк Хърбърт – „Месията на Дюн“, публикувана през 1980 г. (първият роман беше адаптиран в два отделни филма). Това е изключително специално произведение, което досега никога не е било екранизирано и което обръща изцяло представата за историята на „Дюн“.

Внимание: Следват леки спойлери! Ако не сте чели книгите или не сте гледали предишните два филма – продължавате на собствен риск!

Новият филм се рекламира като финал на трилогията, макар че сагата всъщност продължава. Оригиналната поредица включва цели шест книги – всяка по-странна и по-мащабна от предишната. Историята на Пол Атреидис (в ролята отново влиза 30-годишният Тимъти Шаламе) обаче действително достига своя завършек именно в „Месията на Дюн“.

Пол е новият император на Вселената

След събитията на пустинната планета Аракис, Пол вече е новият император на Вселената. Почитан от местните фремени като месия, той бързо осъзнава, че новопридобитата му власт е по-скоро илюзия. Пол започва кървава война, която потапя всички домове и планети в мрачен хаос.

В същото време се заражда заговор, организиран от „Преподобната майка“ Гайъс Хелън Мохиам (80-годишната Шарлот Рамплинг) и новата съпруга на Пол – Ирулан (30-годишната актриса Флорънс Пю). В този смъртоносен план участва и нов персонаж – Скитейл, манипулативен променящ формата си агент от расата Тлейлаксу. В ролята влиза 39-годишния Робърт Патинсън (39), който изглежда изключително зловещ в трейлъра.

Снимка: youtube.com/wbpictures

Каква е ролята във филма на злодея, изигран от Патинсън?

Тлейлаксу са същества, способни да променят външността си и да приемат формата на всеки човек. Скитейл се очертава като централен антагонист на Пол Атреидис. Изборът на Патинсън за ролята изглежда напълно на място.

Най-голямата изненада в трейлъра: 46-годишният Джейсън Момоа се завръща като Дънкан Айдахо – въпреки че героят му загина още в първия филм. Възкръснал ли е приятелят на Пол?

Спойлер! Ако не искате да знаете повече – спрете да четете тук!

Обяснението е следното: Момоа всъщност не играе оригиналния персонаж на Дънкан Айдахо, а негов клонинг – т.нар. гхола на име Хейт. Гхолите са създадени от генетичния материал на починали хора – те възстановяват телата им, но не и личността им. Хейт е поднесен на Пол като „подарък“, но със себе си носи и мрачна пророческа мисия.

Снимка: Getty Images

Какво се случва със Зендая като Чани?

До момента 29-годипната Зендая играеше Чани – голямата любов на Пол от пустинята. В края на втория филм обаче тя го напуска – сериозна разлика спрямо книгата, където остава до него, макар и с вътрешни колебания.

В новия филм Чани се завръща, но според кадрите от трейлъра изглежда, че тя ще се изправи срещу бившия си любим – с когото дори има две деца – и ще влезе в открит конфликт с него.

