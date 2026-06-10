Понякога в социалните мрежи се появява котка, която е просто красива. А понякога се появява такава, която те кара да спреш да скролваш и да се вгледаш още веднъж, за да се увериш, че виждаш правилно. Именно такава е Сан-Сан – котка от Китай, която се превърна в истинска интернет сензация заради необикновените си очи.

На пръв поглед тя изглежда като обикновена котка, наслаждаваща се на вниманието на стопаните си. Но когато повдигне глава, става ясно защо милиони хора по света са запленени от нея. Едното ѝ око е яркосиньо, а другото представлява впечатляваща смесица от зелени, кехлибарени и кафеникави нюанси, които създават почти магически ефект.

Видеоклиповете на Сан-Сан бързо се разпространиха в социалните мрежи, а потребителите не спират да коментират необикновената ѝ визия. Някои сравняват очите ѝ с произведение на изкуството, други ги оприличават на океански вълни, разбиващи се в гора, а трети просто признават, че не могат да откъснат поглед от тях.

До момента видеото с котката, публикувано в TikTok, има близо 4 милиона гледания и хиляди коментари.

Какво прави очите на Сан-Сан толкова специални?

Необичайният външен вид на котката се дължи на рядка форма на хетерохромия – състояние, при което оцветяването на ириса е различно. Най-често хетерохромията се проявява чрез различен цвят на двете очи, но в по-редки случаи едно и също око може да съдържа няколко различни нюанса.

Именно това прави Сан-Сан толкова уникална. Докато едното ѝ око е синьо, другото съчетава няколко ясно различими цвята, което създава впечатлението за трицветен ирис.

Снимка: TikTok/Instagram

Специалистите обясняват, че цветът на очите се определя от количеството и разпределението на меланина в ириса. Когато пигментът не е разпределен равномерно, могат да се образуват отделни цветни зони в едно и също око. Резултатът е изключително рядък и впечатляващ визуален ефект като този при Сан-Сан.

Въпреки че изглежда необичайно, хетерохромията обикновено е напълно безвредна и не влияе върху зрението или здравето на животното. Тя е генетична особеност, която просто прави външния вид на някои животни още по-забележителен.

Рядка, но не и невъзможна особеност

Хетерохромията се среща както при котки, така и при кучета, а понякога и при хора. По-често се наблюдава при животни със светла окраска, но може да се появи при различни породи и цветове на козината.

Снимка: TikTok/Instagram

Това, което отличава Сан-Сан, е ясното наличие на няколко различни цветови нюанса в едно око – явление, което рядко се вижда толкова отчетливо. Именно затова котката привлича вниманието на любители на животните от цял свят.

Вижте в следващото видео интересни факти за котките: