Всеки собственик на домашен любимец смята, че неговият пухкав приятел е специален, но с особена сила това важи за 7-месечния котарак Доби, който благодарение на рядкото си генетично състояние, има къса извита опашка, изразена неправилна захапка и… допълнителен чифт уши. Неговите необичайни черти го превърнаха в любимец на стотици хора онлайн, които искат да го осиновят.

Историята на Доби

Към момента Доби живее в приемно семейство. Неговата приемна майка Стефани Браун от Алабама научава за него чрез публикация във Facebook. Предишният му собственик отчаяно търсел нов дом, след като месеци наред се опитвал да помогне на Доби да съжителства с възрастната котка в дома си.

„Опитвали са с месеци, но просто не беше правилният избор“, разказва Стефани. „Разбира се, веднага се възползвах от възможността да го взема като приемно коте.“

На 8 февруари Доби официално влиза в живота ѝ. „Мина през всички прегледи, кастриран е и вече посетихме дентален специалист“, споделя Стефани.

Предстои операция

Макар допълнителните уши и извитата опашка да са част от неговата рядка мутация и да не създават проблеми, захапката му изисква специално внимание. Долната му челюст е по-тясна от нормалното, което кара кучешките зъби да се впиват в небцето – състояние, което може да причини болка и усложнения.

Затова на 20 април Доби ще премине през стоматологична операция, за да бъде коригиран този недостатък и котката да се чувства добре.

Снимка: Инстаграм

Стефани има опит в грижата за животни със специални нужди. Нейната собствена котка Фийби живее с церебеларна хипоплазия – неврологично състояние, известно като „синдром на клатушкащата се котка“. То не причинява болка и не се влошава с времето, но засяга координацията.

„Точно както хората, всяко същество има своя уникална личност, външен вид и особености. Те са наистина красиви“, споделя тя за животните, които са различни.

Котаракът е истинска звезда

Доби вече е истинска звезда, а интересът към осиновяването му е огромен. Въпреки това от приюта временно са помолили желаещите да изчакат, докато той премине операцията и получи пълно медицинско одобрение за осиновяване.

Ако Стефани може да си пожелае нещо за бъдещето му, то е той да попадне в семейство с деца. „Той просто обожава децата“, казва тя, споделяйки колко нежен и игрив е с нейната малка дъщеря. „Наистина се надявам да попадне в семейство с деца.“

Докато чака своя постоянен дом, Доби се наслаждава на вниманието и грижите в приемното си семейство – игрив, гальовен и пълен с живот. А когато операцията остане зад гърба му, пред него ще има само една мисия: да намери дом, в който неговите четири уши и огромно сърце ще бъдат обичани точно такива, каквито са.

