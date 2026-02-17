Ако тази сутрин вашето коте ви е събудило с по-настойчиво мъркане, има причина – днес е неговият ден! Докато източната култура посреща Годината на Огнения кон, в Европа 17 февруари е запазена територия за независимите, грациозни и леко своенравни котки.

Но защо котките имат празник точно на тази дата? И каква е историята зад този необичаен празник?

Всичко започва в Италия... с една анкета

Историята на празника ни връща в 1990 г. Инициативата е на италианската журналистка Клаудия Анжелети от списание Tuttogatto. Тя искала да създаде специален ден, посветен на котките които са жизненоважна част от ежедневието на хората, които им се радват вкъщи. След анкета сред читателите на списанието, датата 17 февруари печели безапелационно.

Изборът на датата съвсем не е случаен и крие интересна символика:

Февруари е месецът на Водолея – зодиакалният знак, който олицетворява свободата, независимостта и неконвенционалния дух. Точно каквито са и котките!

В италианската култура числото 17 традиционно се смята за нещастно, подобно на 13 в други страни, като България например. Избирайки тази дата, организаторите искали да преобърнат негативния символ в нещо позитивно. Те свързват „фаталното“ число с легендата за деветте живота на котката и нейната способност да оцелява при всякакви обстоятелства.

Как се отбелязва празникът по света?

Макар 17 февруари да не е официален празник, той се празнува с голям ентусиазъм в Италия, Полша и много други европейски страни.

В Италия се организират фотоконкурси, изложби на котки и арт събития.

Основната цел на деня е да се обърне внимание на благосъстоянието на животните. Това е перфектният момент за осиновяване на коте от приют или за дарение към организации, грижещи се за бездомни животни.

Знаехте ли, че...?

Котките са толкова обичани, че имат няколко празника през годината. И това не е тайна за никого.

22 февруари: Ден на котката в Япония. Избран е, защото японската дума за „две“ (ни) звучи подобно на котешкото мяукане.

8 август: Международен ден на котката.

Международен ден на котката. 29 октомври: Национален ден на котката в САЩ.

Как да отпразнувате този празник?

Не е нужно много, за да направите вашия мъркащ приятел щастлив. Поглезете го с любимо лакомство, нова играчка или просто му отделете повече време за гушкане. А вие как ще поглезите вашия пухкав господар на 17 февруари?

Интересни породи котки може да видите в галерията най-горе.

