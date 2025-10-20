Забрана да се осиновяват черни котки от приюти за животни наложи цял град. Причината? Да се предотвратят потенциално зловещи "ритуали" по време на Хелоуин.

Испанският град Тераса в североизточна Каталуния временно е стопирал работата по исканията за отглеждане или осиновяване на котки. Те ще бъдат отхвърляни от 6 октомври до 10 ноември. Според зам.-кмета на града Ноел Дуке, около Хелоун желанията на хората да осиновяват черни котки се увеличава. За съжаление причината не е положителна емоция или грижа, а използването им като реквизит и украса за Хелоуин. Няма данни за жестокост към черни котки в града, но е имало инциденти в други райони и решението е взето след предупреждения от групи за защита на животните.

Черните котки често се свързват с магьосничество и се разглеждат като носещи лош късмет в западната култура. В Япония и Египет пък са символи на просперитет и богатство.

В град Тераса живеят повече от 9800 котки, а центърът за осиновяване в града приютява около 100 котки.

Суеверия с черни котки

Котките играят важна и доста зловеща роля в съзнанието на българите. Те са преди всичко лоши същества, чиято единствена функция е да пазят дома от гризачи. Понякога обаче нанасят повече вреда, отколкото полза, според суеверията.

По традиция труповете на починалите трябва да се пазят да не бъдат прескочени от котка, защото се вярва, че ще вампирясат .

Ако черна котка ти мине път, това е на нещастие. В този случай трябва да плюеш през рамо или да се завъртиш 3 пъти около себе си.

. В този случай трябва да плюеш през рамо или да се завъртиш 3 пъти около себе си. Черните котки носят лош късмет.

През Средновековието са считали черните котки за вещици под прикритие.

