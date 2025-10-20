Забрана да се осиновяват черни котки от приюти за животни наложи цял град. Причината? Да се предотвратят потенциално зловещи "ритуали" по време на Хелоуин.
Испанският град Тераса в североизточна Каталуния временно е стопирал работата по исканията за отглеждане или осиновяване на котки. Те ще бъдат отхвърляни от 6 октомври до 10 ноември. Според зам.-кмета на града Ноел Дуке, около Хелоун желанията на хората да осиновяват черни котки се увеличава. За съжаление причината не е положителна емоция или грижа, а използването им като реквизит и украса за Хелоуин. Няма данни за жестокост към черни котки в града, но е имало инциденти в други райони и решението е взето след предупреждения от групи за защита на животните.
Черните котки често се свързват с магьосничество и се разглеждат като носещи лош късмет в западната култура. В Япония и Египет пък са символи на просперитет и богатство.
В град Тераса живеят повече от 9800 котки, а центърът за осиновяване в града приютява около 100 котки.
Суеверия с черни котки
Котките играят важна и доста зловеща роля в съзнанието на българите. Те са преди всичко лоши същества, чиято единствена функция е да пазят дома от гризачи. Понякога обаче нанасят повече вреда, отколкото полза, според суеверията.
- По традиция труповете на починалите трябва да се пазят да не бъдат прескочени от котка, защото се вярва, че ще вампирясат.
- Ако черна котка ти мине път, това е на нещастие. В този случай трябва да плюеш през рамо или да се завъртиш 3 пъти около себе си.
- Черните котки носят лош късмет.
- През Средновековието са считали черните котки за вещици под прикритие.
