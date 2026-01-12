53-годишната риалити звезда Катрин Омани беше задържана вчера следобед по подозрение в измама, след като управител на хотел я е предал на полицията сутринта на 11 декември. Тя беше обвинена, че е напуснала тризвездния Playas del Rey в популярния курорт Санта Понса, близо до Магалуф, без да плати сметка на обща стойност над 500 евро за деветдневен престой, пишат от „Mirror“.

Полицейски източници потвърдиха ареста. Катрин, която казва, че се е наслаждавала на страстни авантюри с Хари, когато той е бил на 21, а тя на 34, се яви пред съдия снощи в столицата на Палма де Майорка.

Тя беше освободена под гаранция в очакване на текущо разследване. Островният вестник Ultima Hora съобщи през нощта, че Катрин, интериорен дизайнер, която беше една от петте оригинални главни актриси в първия сезон на „Real Housewives of DC“, е резервирала престоя си в хотел, използвайки карта „без средства“ по нея.

Интериорната дизайнерка беше снимана да напуска съдебна килия, придружена от служител на Гражданската гвардия, около 19:00 часа на 11 декември, за да се отправи към съдебната зала за заседанието при закрити врати.

Днес, 12 декември, след като се появиха новините за ареста ѝ и явяването ѝ в съда, Катрин заяви: „Всичко това са глупости. Сметката беше платена. Имам доказателство, че сметката е платена изцяло. Това е техническа грешка от името на хотела и ще потърся извинение чрез съдебната система.“

Съдебните служители са били потърсени, но все още не са отговорили на искане за потвърждение.

Кралска авантюра

През ноември 2022 г. тя разказа за двумесечните си романтични взаимоотношения с принц Хари през 2006 г., след като двамата са се запознали в бар.

Пред изданието „The Sun“ тя говори открито, защото не смята, че кратката връзка ще бъде представена в мемоарите му „Spare“. Тя каза: „Беше ясно, че не е девствен, когато се запознахме. Беше на 21 години и беше много уверен в себе си. Целуваше се страхотно и очевидно знаеше какво прави.“

Снимка: Getty Images

„Имах търпението да го изслушам и да му дам някои съвети за живота. Хари беше заобиколен от млади жени, които се хвърляха върху него и мисля, че той търсеше нещо по-дълбоко и по-смислено с някой по-мъдър.“

Връзката им се разпаднала, след като се срещнали няколко пъти, според Катрин, въпреки че тя каза, че са били „приятелски настроени“, когато се срещнали отново през 2009 г. на мач по поло.

