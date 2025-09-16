Принц Хари навърши 41 години на 15 септември 2025 г. Какъв по-подходящ момент да проследим как се е променил през годините? Пътят му започва като момче, което е белязано от лична трагедия, и стига до етап, в който е самостоятелен мъж с деца и семейство.

В чест на празника съпругата му Меган Маркъл го поздрави в социалните мрежи със снимка от 2015 г., показвайки лична и емоционална страна на връзката им. Този жест предизвика вниманието на медиите. Ето как се е променил принц Хари през годините.

Травма от детството

През 1997 г., когато Хари е едва на 12, майка му, принцеса Даяна, загива в тежка катастрофа. Това трагично преживяване остава белег в съзнанието му завинаги. Загубата на майка му го кара да порасне преждевременно.

Снимка: Getty Images

Военна служба

След като завършва „Sandhurst“ и постъпва във военните сили, Хари служи два пъти в Афганистан. Тези мисии му дават много – той става свидетел на реални събития, изграждат в него дисциплина и разбиране за страданието на другите. Те са катализатор за създаването на Invictus Games — инициатива, която се превръща в негов личен и обществен ангажимент за ветера, ранен в битка.

Принц Хари през 2004

Снимка: Getty Images

Срещата с Меган Маркъл

Запознанството му с Меган Маркъл в края на 2016 г. носи коренна промяна в съзнанието и живота на Хари. Между двамата пламва голяма любов, последвана от брак, две деца и съвсем друг начин на живот. Двойката обявява през 2020 г. „Megxit“ — решението да се оттеглят от кралския живот и да търсят независимост, сочи People.

Снимка на принц Хари от 2015 г.

Битка с медиите

През 2023 г. принц Хари издаде книгата си „Spare“, след поредица от интервюта, в които открито критикува британските медии и кралската институция. В мемоара той споделя лични истории – от грешки и трудни периоди в живота си до чувството, че е в сянката на по-големия си брат. Книгата показва една по-уязвима и човешка страна на Хари и затвърждава образа му на човек, който търси собствен път извън двореца.

Принц Хари пристига в кметството на Биркенхед на 14 януари 2019 г. в Биркенхед, Англия.

Снимка: Getty Images

Животът в САЩ

След преместването в Монтецито, Калифорния, Хари и Меган създават организацията Archewell и подписват договори с Netflix и Spotify. Това е период, в който той фокусира вниманието си върху филантропията, създаването на медийно съдържание и живота като баща. Промяната е ясно видима – от кралските церемонии към по-независими инициативи.

Принц Хари през 2023 г.

Снимка: Getty Images

Нови приоритети

През 2025 г. принц Хари разговаря за необходимостта от „правдата“ и за отношенията си със семейството — особено с баща си, крал Чарлз, който е диагностициран с рак. Той отправя послание за примирие, като заявява, че може би това е годината, в която с роднините му се сближават отново.

Принц Хари на приемът „Свят без противопехотни мини 2025“ по повод Международния ден за осведоменост относно противопехотните мини в The Orangery на 4 април 2017 г. в Лондон, Англия.

Снимка: Getty Images

Защо принц Хари се завръща във Великобритания, но без Меган вижте във видеото ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK