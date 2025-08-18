Меган Маркъл е сред най-популярните знаменитости, при това в световен мащаб. И не е учудващо, че е постоянно в прицела на общественото внимание. Нещо повече – често е подлагана на остра критика, нещо, което малцина биха могли да понесат.

Но херцогинята на Съсекс отдавна се е доказала като човек, който приема нещата стоически и не се поддава на обществения контрол.

И все пак Меган, макар и херцогиня, е преди всичко човек – и като такъв и тя все пак може да бъде засегната. Така наскоро, една критика, отправена към нея, я е оставила „неутешима и в сълзи“ по думите на кралския коментатор Нийл Шон. А причината е, че е била отправена от човек, за когото Меган е имала високо мнение.

Става дума за Тина Браун, бивш редактор на престижното издание Vanity Fair.

Снимка: gettyimages

71-годишната Браун е била близка приятелка с покойната принцеса Даяна и дори е обядвала с нея само седмици преди трагичната ѝ смърт. Тя е и автор на популярната биография „The Diana Chronicles“ от 2007 г.

По време на епизод на подкаста The Ankler с Джанис Мин преди няколко месеца, Тина, заявява: „Проблемът на Меган е, че тя има най-лошата преценка от всички в целия свят. Тя е безупречна в това да греши във всичко. И всичките ѝ идеи са пълна глупост.“

Това са думите, от които съпругата на принц Хари е била дълбоко засегната – особено на фона на факта, че винаги се е възхищавала на Браун.

А журналистката и автор на книги не се спира само до тук. Тя не пропуска да сподели и мислите си за Хари, казвайки, че „винаги е било ясно, че ще напусне кралското семейство“. Описва го като „много импулсивен човек“ и твърди, че много от хората в двореца са знаели, че някой ден той ще си тръгне от там.

„Той беше толкова крехък и толкова нещастен в ограниченията на кралското семейство“, казва, добавяйки: „И бе ужасно впечатлен от Меган. Мислеше си, че тя знае всичко. Тя го убеди, че е проницателната холивудска измамница, която може да дойде и да му даде всичко, от което се е нуждаел.“

Това не е първият път, когато Тина споделя мнението си за Меган и Хари. Преди време тя изрази съмнение, че Даяна би подкрепила решението на двойката да се оттегли от кралското семейство, тъй като е твърд поддръжник на монархията. „Вероятно тя щеше да е много притеснена от посоката, която синът ѝ е поел. И не мисля, че би била особен фен на Меган“, каза категорично тя пред Daily Beast през 2022 г.

