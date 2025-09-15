Срещата, която се проведе миналата седмица между принц Хари и крал Чарлз е нещо, което сякаш целият свят очакваше. И нещо за което самият херцогът на Съсекс отдавна копнееше – възможност да разговаря лице в лице с баща си, когото не бе виждал от 19 месеца.

Затова не е никак странно, че посещението му в "Кларънс Хаус" - лондонската резиденция на краля, веднага попадна в световните заглавия. Срещата, която бе на „четири очи“ и чаша чай, продължи по-малко от час. Но бе истински значима за британската общественост и кралското семейство.

„Истината е, че Хари иска да поднови връзката с баща си. В това няма съмнение“, казва биографът на краля Робърт Хардман и автор на книгата „Charles III: New King, New Court – The Inside Story“ пред списание Hello! „Сигурен съм, че и Чарлз би искал да вижда Хари по-често и, разбира се, своите внуци. И смятам, че е окуражаващо, че са преминали от ‘никакви разговори’ към среща лице в лице.“

Смята се по време на посещението на Хари в Обединеното кралство, брат му - принцът на Уелс, не е имал никакъв контакт с него. Двамата не общуват от години, на фона на напрежението, породено от телевизионните изяви на Хари и неговите мемоари „Spare“.

В деня, в който Хари се срещна с Чарлз, Уилям е изпълнявал свои ангажименти в Уелс.

След срещата, в изявление пред списание Hello! принц Хари не споделя за това как е преминала срещата с баща му, но говори надълго за работат си в благотворителната организация WellChild, на която той е патрон вече 17 години.

„Да помагаш на другите означава да помагаш и на себе си“, каза той. „Това е много важно и те формира като личност. Аз лично получавам много от това да помагам на хората. И със сигурност това е нещо, на което ще уча и децата си – и се надявам, че всички останали ще правят същото.“

Да си припомним чрез видеото моменти от живота на британското кралско семейство - например как крал Чарлз свири на моркови:



