Радина Червенова е добре позната – като телевизионна водеща, която ни е съобщавала и добрите, и лошите новини години наред. Но днес тя е в нова роля, тази на писател.

Това е и поводът да застане пред камерите на "Тази събота и неделя". И представя дебютния си роман „Преди ме е нямало“, който има връзка и с личната ѝ съдба. „Дали съм отворила нова страница с написването на тази книга, само времето може да покаже. Мисля, че ми е късно вече да се променям“, споделя Радина.

Идеята за сюжета на романа идва от един сън на телевизионната водеща. „Началото е буквално този ярък сън, който ме провокира да седна и да пиша. След което дойде идеята, че това може да продължи. Първоначално нямах идея да публикувам, пишех за себе си. И през цялото време с едно приятно чувство, което се надявам и хората да усетят.“

Най-голямото притеснение за Радина е, че няма опит в писането, че резултатът ще е един „непрофесионален роман.“ Затова тя се допитва – до Георги Тошев, който, прочитайки романа категорично отсича: „Това трябва да излезе.“

Радина Червенова споделя и, че всички, прочели романа, намират прилика между нея и главната героиня. „Мисля, че всеки, който пише, залага нещо от себе си. Иначе не е истинско.“

И допълва, че се води не само при писането, но и в живота си, от вярата, че винаги има изход от ситуацията. И не е задължително да останеш „на дъното“.

Радина говори още и за времето, в което за първи път влиза в телевизията. „Бях притеснителен човек, който изведнъж попада сред истински звезди. Но именно те – Бригита Чолакова, Хачо Бояджиев, Люси Нягулова, ми помогнаха да бъда това, което съм. Но не ме и щадяха. Много съм плакала.“

Какво още споделя Радина Червенова – за най-трудните новини, които е трябвало да прочете в ефир, за гафовете и изпитанията на професията, както и за трудната битка с раковото заболяване, гледайте видеото.

