СЪНУВАТЕ СЕБЕ СИ КАТО ПТИЦА - Какво означава?

Желаете свобода – може би чувствате ограничения в реалния си живот (в личен план, работа, връзка) и подсъзнанието ви изразява копнеж за „отлитане“ или бягство.

Търсите нова перспектива – птиците гледат света отгоре. Сънят може да показва, че имате нужда да погледнете на дадена ситуация от по-високо или по-обективно.

Изпитвате лекота и възход – ако усещането в съня е било приятно, това е позитивен знак за духовно израстване, вдъхновение или личен напредък.

Излизате извън ограниченията на тялото или обществото – може да означава желание да бъдете различни, свободни от очаквания или отговорности.

Ако летите високо и свободно

Вероятно сънят показва, че се чувствате в контрол или сте близо до постигането на нещо важно.

Може да символизира успех, духовно израстване или ново начало.

Ако сте малка птица или пиле:

Може да се чувствате уязвими, неопитни или да започвате нещо ново.

Показва ранимост или желание за закрила.

