Преди броени дни принц Хари се завърна в Лондон. Официалната причина бе поредицата от благотворителни ангажименти. Но основният въпрос, който вълнуваше цялата британска общественост, бе дали херцогът на Съсекс ще се срещне със своя баща крал Чарлз.

Във вчерашния 10-и септември, докато напуска Центъра за изследвания към Имперския колеж в Лондон, Хари спира за кратко, за да се ръкува с причакващи го фенове.

„Трябва да тръгвам, закъснявам ужасно. Приятно ми беше да се запознаем,“ са кратките думи на Хари, според Daily Mail.

Както впоследствие се оказва, причината, заради която принцът толкова бърза, е уговорената среща между него и баща му. Той е забелязан да пристига с кола в "Кларънс Хаус" — лондонската резиденция на крал Чарлз и кралица Камила, около 17:20 ч. местно време.

Херцогът на Съсекс е прекарал около 55 минути в имението.

Снимка: gettyimages

От Бъкингамския дворец потвърдиха, че кралят имал частна среща на следобеден чай със своя син. Подробности обаче на този етап не са предоставени.

Срещата е от огромно значение, тъй като отбелязва първия път, в който Чарлз и Хари се виждат лично - от февруари, 2024 г., когато херцогът на Съсекс пътува до Англия, за да посети баща си след като разбира, че се подлага на лечение поради тежко заболяване.

Припомняме, че още през юли висши съветници на херцога на Съсекс и крал Чарлз се срещнаха неофициално в Лондон. Разговорите им бяха възприети като знак на помирение след години на отчуждение.

Все пак принц Хари направи кратък коментар след посещението на баща си. Това се случи по време на специалния прием в Лондон за поддръжници на състезанието за ветерани и ранени военнослужещи Invictus Games – което самият Хари основава през 2014 г. Когато репортер го попита как е баща му, принцът без колебание отговори: „Той е страхотен.“

След пристигането си в родината, Хари не пропусна да почете и паметта на кралица Елизабет на третата годишнина от смъртта ѝ. На следващия ден той се отправи към Нотингам, за да направи дарение за инициативата Children in Need на BBC.

Още за Чарлз и британското кралско семейство:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK