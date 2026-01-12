Колкото и странно да звучи, трябва да обръщаме повече внимание на сезонното есенно почистване, отколкото на пролетното. Защо ли?

Поради факта, че от една страна, натрупаният прах през лятото, когато по-често държим вратите и прозорците отворени, никак не е малко, а от друга – през дългия зимен сезон ни предстои да прекараме доста повече време затворени у дома, което налага въдворяване на ред и чистота. Откъде да започнете? Вижте следващите съвети.

Мебелите

Разместете всички мебели и почистете зад тях, а също така минете с прахосмукачка от долната им страна, която стои с лице към пода. Така ще сведете натрупания прах до минимум. Съветваме ви обаче да сте внимателни към дамаската – ако върху нея забелязвате петна или тя е загубила част от първоначалния си блясък, по-добре я поверите в ръцете на професионалисти.

Прах по повърхностите

За да се подготвим за зимния сезон, който е известен с вирусите, причиняващи кашлица и кихане, трябва да се отървем от възможно най-много прах. Тук влизат не само интериорните врати, лампите, картините и огледалата, но и книгите в домашната библиотека, които са истинско предизвикателство за почистване.

Санитарни помещения

Измийте и дезинфекцирайте основно баните и тоалетните, като не пропускате местата под и зад мивката и тоалетната чиния, канализацията, фугите, кошчето за отпадъци и аксесоарите.

Прозорци, щори и завеси

Изследванията сочат, че мръсните прозорци пропускат с 20% по-малко светлина. В зимните месеци с дефицит на светли часове, това си е сериозна загуба. Затова, непременно отделете време за почистване на прозорците отвътре и отвън. Щорите и завесите също се нуждаят от освежаване, защото задържат по себе си прах и алергени. Често те са направени от деликатни материи, така че в никакъв случай не ползвайте агресивни методи или пералня. Доверете се на химическо или професионално почистване.

Подгответе входа на дома за зимата

Обувките са тези, които внасят най-много мръсотия у дома. Затова, поставете подходяща изтривалка от външната страна на вратата, която да задържа калта и листата. В антрето сложете поставка за чадъри, за да възпрепятствате измокрянето на настилките.

Освежете матраците

През зимата прекарваме повече време на топло у дома, а какво по-хубаво от това да сме в легнало положение. Въпреки че регулярно изпираме чаршафите, това не е достатъчно за добра хигиена. Матраците също заслужават внимание, като е добре да ги почистваме на всеки няколко месеца. В домашни условия за поглъщане на праха може да ползвате сода за хляб, която да поръсите върху матрака, а след час да изчистите с прахосмукачка.

