Да загубиш живота си само на 15 години в столичен мол! Наръган! От друго момче, което също е на 15 г.! Какво се случва? На война ли сме? Вадим оръжия там, където би трябвало да вадим добро настроение, усмивки, нова дреха, билет за кино, книга!

В мирно време, в мирна държава децата ни умират в молове! НЕДОПУСТИМО – е единственото, което всеки би искал да изкрещи в такава ситуация. И едновременно с това осъзнаваме как напоследък няма полза дори от крещене. Защото кой трябва да ни чуе?! Ние не чуваме дори самите себе си!

15-годишното момче беше намушкано в столичен мол

Линейката е пристигнала в търговския център на четвъртата минута след подаването на сигнала, но само, за да установят, че близки на детето са го закарали вече в спешната болница. Въпреки усилията на лекарите, то е издъхнало от раните си по-късно, в "Пирогов". Детето е било намушкано при спор между две компании в търговския център на бул. „Александър Стамболийски“ в София. Става въпрос за спречкване между две ромски компании, които се сбили близо до ескалаторите. Охраната на мола е реагирала веднага, но в момента когато стигнали до тях, 15-годишният младеж бил намушкан. Младежът с ножа веднага е избягал, а по-късно е бил заловен.

Дъщеря ми е на 12 г. В този мол най-често се разхожда с приятелки, ходи на кино и разглеждат новите книги в книжарницата. Развила съм спокойствие, че е на затворено, топло и светло място, където има много хора. Оказва се – измамно спокойствие!

Да върнат детето ти - в чувал за трупове!

Не искам и да си помислям какво е да върнат детето ти от мола, където е отишло да прекара уж приятно, в чувал за трупове! Не искам и да знам каква е първата мисъл, когато телефонът ти звънне и те търсят от Пирогов. „Добър ден! Вие ли сте майката на А.Б.? Обаждаме се да ви кажем, че детето ви...“ И светът просто спира да съществува!

Всеки ден ставаме свидетели колко агресивни са станали децата помежду си! Всеки ден медиите разказват поредната история, в която групичка агресира срещу някое дете и заснема случката с телефоните си, за да я сподели в асоциални мрежи. Всеки ден деца се подиграват на деца....

„Боклук","свиня","ла§но“, „гей“

Всеки ден в метрото, около големите кафенета, на паркингите и на пейките в парковете се събират групички, а въздухът около тях се изпълва с обръщения като „боклук","свиня","ла§но“, „гей“, „недоносче“ и още много. За тях това дори не са обиди. За тях е начин да се обърнеш към съученик, приятел или познат, за да му кажеш нещо. Малки момичета ръсят псувни, от онези най-грубите, каруцарските. Говорят без срам и цензура за гениталии и отношения, които майките им са произнасяли тихо или съвсем на ухо. 13-14-годишни момчета ругаят, груби са, бутат се един друг, предизвикват се уж на шега на бой, летят заплахи помежду им.

Това, което оставяш след себе си!

Какво поколение отглеждаме ли? Растат деца с думите и отношенията, които са видели у възрастните! Слушали са да си ги разменят големите. Автомобилите се разминават, свиркат си, а през прозорците летят обиди като „пед$ераст“, „Тъпанар“, „смотаняк“, „кой ти е дал книжка на тебе, бе!“. Политически лица се обиждат на сексуална ориентация, говорят си за пеньоари и подлоги. Песните, които се въртят в барове и класация, бъкат от фрази като „От такива като вас е пълно със самотни майки, жалко за вашите, отгледаха утайки“, „Ако има некой, дето не го кефи, да си бега. Дееба и големите зелени, да ги еба“, „Най-лудата тупалка от целия град!“

Не сме отгледали и възпитали себе си, та какво ли да видят и да попият децата ни!?

