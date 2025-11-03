Вероятно всеки от нас се е сблъсквал с предупреждения от страна на възрастни роднини, че излизането с мокра коса в студено време неизменно ще ни разболее. Това е съвет, продиктуван от загриженост, но и чудесен пример защо е важно да се интересуваме повече - за да разберем кои „вярвания“ всъщност са базирани или не на научни доказателства.
Ето защо от Parade се обръщат към медицински специалисти, които разкриват истината за това какво всъщност се случва с тялото, когато излезаме навън с недобре подсушена коса.
- Може ли мократа коса да ни разболее? Истината е, че излизането навън с мокра коса няма как да причини инфекция. Настинката или друга инфекция изисква наличието на вирус или бактерия.
- Води ли до поява на синузит или главоболие? Научните данни не подкрепят връзката между мократа коса и подобни неразположения.
- Може ли студеното време да ни накара да се почувстваме зле? Студеният въздух, съчетан с влажната коса могат да ни накарат да се почувстваме зле, защото отслабват имунната система.
Какво точно се случва с тялото
Студеният въздух и мократа коса могат да понижат основната температура на тялото, което кара кръвоносните съдове в носа и дихателните пътища да се свият. Това затруднява имунната система да улавя и унищожава нахлуващите патогени. Така че, проблемът е не самата мокра коса, а средата, в която се намираме.
Мократа от пот коса
Изпотената коса сама по себе си не е опасна, но влагата и студът карат тялото да губи топлина по-бързо – и това може да ни накара да се почувстваме некомфортно. Потта не причинява инфекция, но дългото стоене на навън, без възможност можете да се стоплим, е стрес за организма.
Заключение
Излизането с мокра коса не ни разболява директно, но това не означава, че е добра идея. Винаги е по-добре да подсушим косата си или да носим шапка – която ще помогне да задържим топлината. Защото когато сме на топло и сухо, помагаме на имунната система да върши работата си – да ни предпазва от микробите, причиняващи инфекции.
Как да помогнем на тялото да се предпазва от вируси - вижте видеото:
