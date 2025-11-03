Вероятно всеки от нас се е сблъсквал с предупреждения от страна на възрастни роднини, че излизането с мокра коса в студено време неизменно ще ни разболее. Това е съвет, продиктуван от загриженост, но и чудесен пример защо е важно да се интересуваме повече - за да разберем кои „вярвания“ всъщност са базирани или не на научни доказателства.

Ето защо от Parade се обръщат към медицински специалисти, които разкриват истината за това какво всъщност се случва с тялото, когато излезаме навън с недобре подсушена коса.

Може ли мократа коса да ни разболее? Истината е, че излизането навън с мокра коса няма как да причини инфекция. Настинката или друга инфекция изисква наличието на вирус или бактерия.

Истината е, че излизането навън с мокра коса няма как да причини инфекция. Настинката или друга инфекция изисква наличието на вирус или бактерия. Води ли до поява на синузит или главоболие? Научните данни не подкрепят връзката между мократа коса и подобни неразположения.

Научните данни не подкрепят връзката между мократа коса и подобни неразположения. Може ли студеното време да ни накара да се почувстваме зле? Студеният въздух, съчетан с влажната коса могат да ни накарат да се почувстваме зле, защото отслабват имунната система.

Какво точно се случва с тялото

Студеният въздух и мократа коса могат да понижат основната температура на тялото, което кара кръвоносните съдове в носа и дихателните пътища да се свият. Това затруднява имунната система да улавя и унищожава нахлуващите патогени. Така че, проблемът е не самата мокра коса, а средата, в която се намираме.

Мократа от пот коса

Изпотената коса сама по себе си не е опасна, но влагата и студът карат тялото да губи топлина по-бързо – и това може да ни накара да се почувстваме некомфортно. Потта не причинява инфекция, но дългото стоене на навън, без възможност можете да се стоплим, е стрес за организма.

Заключение

Излизането с мокра коса не ни разболява директно, но това не означава, че е добра идея. Винаги е по-добре да подсушим косата си или да носим шапка – която ще помогне да задържим топлината. Защото когато сме на топло и сухо, помагаме на имунната система да върши работата си – да ни предпазва от микробите, причиняващи инфекции.

Как да помогнем на тялото да се предпазва от вируси - вижте видеото:



