Понякога миенето на косата е истинска мъка. Трябва да съберете енергия, за да преминете през цялата процедура - шампоан, изплакване, балсам, маска и отново изплакване. А след това е и цялата рутина след душ, която понякога отнема часове, в зависимост от типа коса. Въпреки това е лесно да отложите деня на измиване на косата за по-нататък, но как да разберете дали сте превишили лимита? Експерти посочват основните признаци, че не миете косата си достатъчно.

1. Косата изглежда и се усеща мазна

Независимо дали имате сух или мазен скалп, той произвежда себум редовно. Когато не миете косата достатъчно, се натрупва омазняване, казва д-р Хадли Кинг, сертифициран дерматолог в Ню Йорк, пред Real Simple,. „Омазняването може да се натрупа, което ще направи косата ви да изглежда мазна и дори ще причини неприятна миризма“, казва тя.

2. Скалпът сърби и е възпален

Наред с натрупването на мазнини, причиняващо мазна текстура, това може да започне да прави скалпа ви сърбящ, чувствителен и възпален.

„Въпреки че себумът действа като естествен овлажнител, той привлича и мръсотия, прах и други замърсители на околната среда. Той е нещо, от което бактерии, гъбички и дрожди се размножават, което води до дразнене на скалпа“, казва Джоди Леджерфо, DNP, APRN, FNP-BC.

Това е основен знак, че не миете косата си достатъчно. Ако сърбежът е често срещано явление, ЛеДжерфо казва, че е време да промените графика си за миене.

3. Поява на лющене или пърхот

Лющенето на скалпа често съвпада със сърбеж и омазняване. „Ако не миете косата си редовно, себумът може да се натрупа по скалпа и това допринася за среда, в която дрождите могат да виреят“, казва д-р Кинг. „Това води до себореен дерматит, обикновено наричан пърхот. “

Ако пърхотът е упорит въпреки рутинното миене с шампоан, може да ви е необходим медикаментозен шампоан против пърхот, за да се справите с дрождите.

4. Влошаване на състоянието на скалпа

Недостатъчното миене на косата може да насърчи развитието или влошаването на проблеми със скалпа.

„Ако имате себореен дерматит или сърбящ скалп, недостатъчното миене на косата може да влоши тези състояния, което ги прави по-трудни за лечение“, предупреждава София Емануел, трихолог.

5. Има натрупване на продукти

Тера Роуз Пунчерели, стилист на известни личности, казва, че винаги може да разбере кога клиентите ѝ не се справят добре с миенето на косата. Как? „Заради натрупването на остатъци по косата и скалпа. Когато продуктите за коса не се изплакнат напълно, те могат да оставят лепкави, неразтворими остатъци.“ Тя казва, че това може да се случи с шампоани, балсами, стилизиращи кремове, масла, гелове и пяни.

6. Косопадът се засилва

Ето един изненадващ знак, че не миете косата си достатъчно: започвате да губите коса и/или имате накъсване. „Проучване от 2021 г., публикувано в Skin Appendage Discord, установи, че по-ниската честота на миене на косата е свързана с повишен риск от косопад“, казва д-р Кинг. „Смята се, че натрупването на себум, продукти и замърсители може да допринесе за възпаление, което след това допринася за косопад.“

ЛеДжерфо добавя, че може също да създаде дебел слой върху косата, който предотвратява абсорбирането на влага. Това в крайна сметка води до накъсване и увреждане.

7. Косата изглежда сплескана

Когато има натрупване на стилизиращи продукти и омазняване, косата ви естествено ще изглежда сплескана. „Много съвременни продукти за коса съдържат силикони и други оклузивни агенти, които могат да се прилепят към косата и скалпа. Ако не се отмиват редовно, това натрупване може да утежни косата, което води до липса на обем и движение“, казва Леджерфо.

8. Не се чувствате добре

Увереността може да не изглежда като знак, че не миете косата си достатъчно, но д-р Кинг казва, че не бива да отписвате този вариант. „Едно от по-важните съображения е психологическото въздействие на чистотата на косата – чистата коса е от съществено значение за самочувствието и социалните взаимодействия на човек“, казва тя. „Косата често се възприема като отражение на личната хигиена и навиците за грижа за външния вид. Недостатъчното миене на косата може да доведе до неприятни миризми и обща липса на чистота, което може да повлияе негативно на начина, по който хората възприемат себе си и как биват възприемани от другите.“

