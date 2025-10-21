Красивата и здрава коса е изключително важна за всяка жена – тя е естествено украшение, което дава самочувствие. Затова загубата на плътност и добрият вид са неща, които могат да се превърнат в „истинска драма“.

Но природата, или по-точно кухненският шкаф, винаги има решение. Така че вместо да харчим пари за скъпи и често неефективни продукти, може да прибегнем към естествени състави, които ще ни помогнат да възстановим наистина бързо косата си.

Така че защо да не си направим домашен шампоан, при това не с редки, екзотични съставки, а с такива, които със сигурност имаме вкъщи. Като чесън и зехтин. Тези два толкова обикновени продукта не само ще подобрят състоянието на косата, но и ще ѝ помогне да расте по-бързо.

Защо точно чесън и зехтин

Чесънът буквално притежава силата да върне косата към „нов живот“. Той съдържа високи концентрации на алицин – съединение с противовъзпалителни, антибактериални и антимикробни свойства. То помага за почистване на скалпа, премахване на пърхота, предотвратяване на косопада и стимулиране на растежа.

Зехтинът от своя страна действа като естествен овлажнител - подхранвайки корените и предотвратявайки накъсването.

Рецептата

Съставки

10–15 скилидки бял чесън

1 супена лъжица зехтин, студено пресован

1 шише от любимия ни мек шампоан – натурален, без сулфати

Приготвяне

След като обелим скилидката, я измиваме добре – за да минимализираме силната миризма.

Смиламе до кремообразна консистенция, най-добре с помощта на блендер. Ако е необходимо, може да добавим малко вода.

Прибавяме зехтина, разбъркваме добре и получената смес добавяме към шампоана. Съхраняваме в плътно затворено шише, най-добре на хладно и тъмно място.

Как се използва

Както всеки шампоан - 2–3 пъти седмично, според индивидуалните нужди. Нанасяме, масажираме, оставяме няколко минути (за да може чесънът да подейства максимално), след което изплакваме.

Резултати

Много хора, след редовна употреба, съобщават за забележима разлика след само няколко седмици. Което не е изненадващо – редица изследвания потвърждават лечебните ефекти на чесъна върху скалпа, пише City Magazine.

