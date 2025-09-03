С отминаването на летния сезон много градинари предполагат, че е време да спрат да засаждат до пролетта. Септември обаче може да бъде един от най-продуктивните месеци в годината за сеитба, заради възможността на някои зеленчукови култури да виреят в по-хладни условия.

Всъщност, този преходен период е идеален за подготовка на една по-продуктивна следваща година.

Редица опитни градинари дори подчертават, че е грешка да се спре засаждането твърде рано. „Повечето хора спират да садят след като август отмине, но именно тогава някои зеленчуци се развиват най-добре. Те обичат по-хладните нощи и по-мекото време през деня. Така че, ако засадим зеленчуците сега, ще удължим вегетационния им период и ще получим по-късна реколта – освен че ще имаме преднина следващата пролет“, казва специалистът Джон Колинс пред Daily Express.

Ето кои са най-добрите зеленчуци за засаждане през септември.

Чесън

Това е едно от най-лесните растения за засаждане в почвата през този период, тъй като изисква минимални грижи впоследствие. Именно студените месеци му помагат да развива устойчива коренова система – и засадените сега луковици дават впечатляващи резултати следващото лято.

„Разделете луковицата на скилидки и засадете всяка с острия край нагоре, на няколко сантиметра под повърхността,“ съветва Джон. „Оставяйте разстояние около 15 см между скилидките и около 30 см между редовете.“

Снимка: iStock

Спанак

Листният зеленчук е още един удачен избор за сеитба през септември. Той се развива по-добре при по-хладни условия, дава крехки листа само след няколко седмици, а в по-меките райони продължава да расте и през цялата зима.

„Спанакът се нуждае от постоянна влага, но не понася преовлажняване“, обяснява Джон и препоръчва редовно засяване на малки партиди, за да се избегне излишъкът.

Беритбата на външните листа стимулира продължителен растеж, което прави спанака надеждна култура за многократно рязане и повторно поникване.

Снимка: iStock

Бакла (широколистен боб)

Този вид боб е лесен за отглеждане и дава добри резултати при предварително планиране. При засаждане на сортове като Aquadulce Claudia през есента, градинарите могат да очакват по-ранна и по-обилна реколта в сравнение с пролетното засяване.

„Засадете семената на дълбочина около 5 см, като оставяте 20 см разстояние между растенията и 60 см между редовете,“ отбелязва Джон, добавяйки, че защитата от силни ветрове е от ключово значение.

Снимка: iStock

