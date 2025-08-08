Еър фрайърът се превърна в любим кухненски уред за милиони домакинства, защото бързо и лесно приготвя храна, без добавена мазнина и с минимални усилия. Въпреки че е многофункционален и лесен за употреба, не всяка храна е подходяща за този уред. Някои продукти могат да не се сготвят добре, а при други рискувате да развалите любимия фритюрник с горещ въздух. Ето какво да не слагате в него:

Храни с течна панировка

Липсата на гореща мазнина, която веднага да „запечата“ панировката, ще доведе до разтичането й в уреда, който използва технологията на горещ въздух за термична обработка на храната. Ако сложите продукт, който сте потопили в яйце, то ще се разтече, преди да има възможност да стегне и да образува хрупкава коричка. Вместо това заложете на варианти с галета и натрошен корнфлейкс.

Леки листни зеленчуци

Еър фрайърът е чудесен за зеленчуци като картофи, тиквички, броколи и гъби, но не всички зеленчуци е добре да приготвяме в него. Спанакът или руколата, които са леки, не са подходящи, защото ще „летят“ и ще се сготвят неравномерно. Ако все пак искате да сложите нещо свежо и зелено, добавете кейл, който е малко по-тежък, като предварително го намажете с подходяща мазнина.

Пуканки

Повечето модели уреди не достигат равномерно високата температура, нужна за правилно пукане на царевицата. Така голяма част от зрънцата ще останат сурови, а някои могат дори да прегорят.

Някои видове сирена и кашкавал

По-меките сирена и кашкавали не са подходящи за еърфрайър, защото текстурата им не позволява да хванат коричка. Вместо това те се разтичат, преди да са се запекли и вместо да хапвате вкусен обяд или вечеря, ще трябва да чистите дълго.

Сосове и течни ястия

Яхниите, супите и пастата със сос нямат място в уреда. Те ще се разлеят и освен че ще създадат голяма бъркотия, могат да повредят еърфрайъра.

Сурово тесто за хляб или сладкиши (в големи количества)

Слагайки тестото в домакинския уред, то ще залепне, преди да е успяло да се сготви. С особено внимание подхождайте и към продукти, които са обвити в тесто – те могат да останат сурови. Когато правите мъфини например, винаги слагайте тестото в подходящи форми и в не много голямо количество.

