Консервирането на храни е отлично и полезно умение - независимо дали искаме да съхраним задълго летните плодове и зеленчуци или желаем да спестим пари от основни продукти в дългосрочен план.

Но ако сме начинаещи в тази практика, може би обмисляме какви са плюсовете и минусите на консервирането на водна баня спрямо консервирането под налягане. Струва си да имаме информация за двата различни вида обработка – за да приготвим храните по най-правилния начин, който ще ни гарантира, че вредните микроорганизми ще бъдат унищожени.

Консервиране във водна баня

Както подсказва името, методът използва гореща вода за създаване на херметични уплътнения в бурканите, в които поставяме зимнината. Варенето унищожава вредните микроорганизми като дрожди, плесени и повечето бактерии.  

Консервирането във водна баня се осъществява с помощта на голям съд, който е желателно да има капак и решетка от неръждаема стомана на дъното. Целта на решетката е бурканите, в които ще поставим зимнината да не са непосредствено на дъното на съда – и да нямат директно съприкосновение с източника на топлина.

Всеки буркан трябва да е плътно обграден от гореща вода.

Бурканите трябва да бъдат и добре покрити с вода през цялото време – така че ако част от течността се изпари, ще трябва да добавим още.

Консервиране под налягане

Докато консервирането във водна баня използва топлина от вряща вода, консервирането под налягане разчита на силата на парата. Научно доказано е, че обработката с високо налягане може да доведе до микробиологично безопасни и стабилни продукти с подобрени качествени характеристики като вкус и запазване на цвета.

Струва си да се отбележи, че консервирането под налягане е различно от готвенето под налягане и обикновените тенджери под налягане никога не трябва да се използват за консервиране.

Методът изисква специализирано оборудване – съдове с допълнителни функции като автоматичен вентилационен отвор за пара и манометър. Към тях обикновено е включена и специална поставка, в която може да наредим бурканите.

Снимка: iStock

Нужно е единствено съдът да се напълни с гореща вода и бурканите да се поставят върху решетката. След това консервиращият уред се нагрява на котлон, което кара водата да произвежда пара. Именно високата температура – по-висока от тази, която се постига при консервиране във водна баня, както и налягането унищожават вредните микроорганизми и запечатват бурканите.

Безопасността преди всичко

Независимо от храната или метода на консервиране, който сме избрали, най-важното е да следваме изпитана рецепта от надежден източник. Много хора днес залагат на креативност и нови методи, но поддържането на безопасни практики трябва да е водещо при консервирането.

Ако храната е неправилно обработена, тя може да създаде подходящи условия за разцвета на Clostridium botulinum, бактерията, причиняваща тежкото инфекциозно заболяване ботулизъм.

Време е за зимнина - кога и как точно да започнем да се подготвяме, вижте във видеото:

