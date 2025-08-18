Сочните, сладки домати са основна храна на лятната трапеза. Но защо да се радваме на вкусния зеленчук само през топлия сезон, след като може да му се наслаждаваме и през есента и дори зимата. Чрез простия метод на консервиране – отличен начин да използваме зеленчука целогодишно.

Но колкото и лесен да е, процесът на консервиране има своите специфики - които ще ни гарантират дългосрочното и безопасно съхранение. Ето какви са съветите на експертите по хранене.

Най-добрите домати за консервиране

Най-добрите сортове домати за консервиране са рома и сливовите домати. Те съдържат по-малко количество вода, което им помага да издържат на високата температура на консервиране.

Независимо от сорта, важно е, да се използват домати, които са в пикова зрялост, без болести и твърд на пипане.

Как да подготвим домати за консервиране

Доматите трябва да бъдат бланширани и обелени, преди да започнем консервирането.

Бланширането улеснява процеса на белене, а кората е нужно да се отстрани, тъй като може да бъде горчива и жилава. А и така се премахват част от бактериите, които живеят на повърхността ѝ.

Времето за обработка на зеленчуците се определя от дебелината и размера на доматите.

Снимка: iStock

Рецептата за консервирани домати на водна баня.

Приготвяме необходимите съдове.

Измиваме и изцеждаме доматите.

Бланшираме доматите за 15 секунди, потапяйки ги в гореща вода. Изваждаме ги и обелваме кората.

Пълним до половина с домати предварително измити и подготвени буркани. Добавяме сол и лимонена киселина – за буркан от половин литър: ½ чаена лъжичка сол и ¼ чаена лъжичка лимонена киселина. За буркани от 1 литър: 1 чаена лъжичка сол и ½ чаена лъжичка лимонена киселина.

Допълваме буркана плътно догоре. И заливаме с горещата вода, оставяйки около 1,5 см свободно пространство.

С помощта на неметална шпатула е нужно да натиснем няколко пъти доматите, поставени вече в буркана, с цел да освободим въздушните мехурчета. Повторяме 2 или 3 пъти процедурата.

Избърсваме ръба и резбата на всеки буркан с чиста, влажна кърпа и завиваме капака, докато усетим съпротивление.

След като напълним всеки буркан, го поставяме в съда за варене, върху метална решетка. Добавяме вряща вода, за да се уверим, че нивото на водата покрива капаците на бурканите с 2,5 до 5 см.

Желателно е съдът да бъде захлупен. Оставяме водата да заври, след което намаляваме котлона до слаб, но постоянен кипеж за 40-45 минути.

След необходимото време изключваме котлона и махаме капака на съда. Изчакваме около 5 минути, преди да извадим бурканите.

Поставяме ги изправени върху суха кърпа или решетка за охлаждане, на разстояние около 2,5 до 5 см един от друг, без да затягаме капачките - за 12 до 24 часа.

След като бурканите се охладят, проверяваме уплътненията, като натиснем центъра на всеки капак. Уплътнението е правилно, ако капакът не се движи и не издава звук.

Колко дълго траят консервираните домати

Когато са правилно консервирани и съхранявани на хладно и тъмно място, консервираните домати ще издържат доста дълго време. Все пак препоръчително е да се използват в рамките на една година за най-добри резултати.

След отваряне на буркана, той трябва да се съхраняват в хладилник и да се използват в рамките на три до четири дни.

Консервира ли по-малко или повече зеленчуци българинът в последно време - вижте във видеото:



