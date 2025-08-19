Много хора вече започнаха да затварят зимнина в буркани, а един от най-често приготвяните продукти са доматите – за лютеница, сосове или просто консервирани цели в буркани. Ако предпочитате те да се белени, преди да ги консервирате, то заложете на няколко изпитани метода, които ще спестят много усилия и ще направят процеса доста по-бърз и лесен.

Класическо попарване с врява вода

Това е може би най-популярният и надежден метод, когато става дума за обработване на големи количества домати. Сложете вода на котлона да заври. Направете лек разрез на кръст в основата на доматите. Потопете ги за 20–30 секунди във врящата вода. Извадете ги и сложете веднага в купа с ледена вода. Люспата ще се обели без никакво усилие.

Обелване чрез замразяване

Методът е нетрадиционен, но пък не изискване включване на фурна или котлон. Недостатъкът е, че може да замразите наведнъж такова количество, колкото побира фризерът ви. Замразете доматите за няколко часа. Извадете ги и оставете леко да се отпуснат или поставете под течаща гореща вода. Люспата ще падне сама с леко потъркване и триене.

В микровълновата

Направете кръстовиден разрез на доматите в основата. Сложете ги в подходяща купа и в микровълновата за 30 секунди. Не ги дръжте повече – това време е достатъчно, за да може люспата да падне бързо и лесно с подръпване или нож.

Снимка: iStock

Печене във фурната

Този метод е подходящ не само за домати, но и за други зеленчуци, като чушки, цвекло и др. Поставете доматите в съд за печене, полейте ги с малко олио и ги сложете във фурната. Важно е те да се сложат в загрята фурна на високи градуси. Дръжте ги така около минута и извадете, за да проверите дали могат да се белят лесно. Някои сортове с по-дебела люспа е възможно да се нуждаят от още малко време за печене. След това люспите трябва лесно да се отстранят. Важно е да го направите, докато те са топли, защото именно тогава става лесно и бързо.

Снимка: iStock

Още съвети за по-лесно белене на домати за зимнина:

Винаги избирайте узрели, но стегнати домати – по-меките се мачкат и обелването е по-трудно.

Подгответе си работно място с голяма купа за отпадъци и отделни купи за обелените домати.

Ако ще ги използвате за сосове – можете да ги пасирате и след това да прецедите през сито, вместо да белите един по един.

Работете на етапи – по-лесно е да обработвате по 2–3 кг, отколкото наведнъж цяла щайга.

