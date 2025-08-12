Всяка домакиня знае колко е неприятно да изхвърли храна, защото се е развалила прекалено бързо. Често причината се крие не в качеството на продуктите, а в начина, по който се съхраняват. Някои храни са изключително чувствителни към светлина, топлина или влага и изискват специално внимание, за да запазят свежестта и вкуса си.
Ето кои са десетте най-капризни продукта в кухнята и как да удължиш живота им:
Картофи
При неправилно съхранение те покълват, зеленясват и дори мухлясват. В никакъв случай не ги дръж в найлонов плик, а в хартиена или платнена торта, а най-добре в мрежа, както често се продават в по-големи количества. Картофите трябва да са на тъмно, сухо и прохладно място. Хладилникът също не е подходящо място за тях.
Лук
Лукът също покълва и може да мухляса бързо, ако не се намира на правилното място. Сухо и проветриво – това са изискванията, на които трябва да отговаря. Найлоновите пликове също не са добро решение за лука. Ако случайно главите са в такъв – то поне го дръжте отворен, така че да има приток на свеж въздух. Не дръжте в близост до картофи, защото двата продукта взаимно ускоряват развалянето си.
Хляб
Най-лошото място за съхранение на хляба е на кухненския плот в найлонов плик. Вместо това заложи на платнена или хартиена торба и качествена дървена или стоманена кутия с отвори за вентилация. Ако няма да се консумира в следващите 2-3 дни, може да се замрази във фризера.
Домати
Доматите, които домакините често съхраняват в хладилник, губят вкуса и текстурата си. Можеш да ги съхраняваш на стайна температура, далеч от слънцето.
Масло
При контакт със светлина и топлина маслото гранясва. Добре е да го съхранявате в основната част на хладилника, а не на вратата, в добре затворена кутия. За по-дълго може да се съхранява във фризер.
Пресни подправки
Магданозът, копърът, босилекът и всички пресни подправки не издържат дълго, увяхват и изсъхват. Може да ги сложиш в чаша с вода, а в хладилника – покрити с плик или увити във влажна кърпа или влажна кухненска хартия.
Мляко и млечни продукти
Когато има колебания в температурата, млякото и млечните продукти вкисват и се развалят. Решението е да ги държите в плътно затворени кутии, съдове и буркани в хладилника – и то в най-студената му част.
Брашно
Брашното също може да се развали и да бъде нападнато от насекоми. Добре е да се държи в добре затворени херметически съдове, на сухо и хладно място и далеч от светлина.
Кафе
Всички обичаме уханно и прясно кафе. Когато отворим опаковката, благодарение на въздуха влагата и светлината, кафето започва да губи от своите най-ценни качества. Дръжте в добре затворена кутия, на тъмно и прохладно място, но не и в хладилник.
Банани
Бананите бързо презряват и покафеняват. Мястото им не е в хладилника, а на стайна температура и далеч от други плодове (особено ябълки), защото отделят етилен, който ускорява зреенето им. За по-бавно узряване, можеш да увиеш дръжките им във фолио.
Вижте във видеото какво ще се случи, ако изяждате по 2 банана на ден:
