В сезона на тиквичките, когато изобилието е голямо, можем да им се наслаждаваме под различни форми, приготвени на фурна, в тиган или на грил. Как обаче да имаме свежи заготовки от тях и да се възползваме от неповторимите вкусови качества на зеленчука и през останалите сезони? Ето няколко предложения как да ги съхраните във фризера, така че изваждайки ги от там, да са готови за готвене.

На кръгчета

Измийте и нарежете млади тиквички на кръгчета, без да ги белите. Наредете ги в найлонов плик и сложете във фризера. Този вариант на съхранение е подходящ за любимите пържени тиквички. Може да ги потопите в панировка и да ги изпържите, без да размразявате зеленчука предварително.

Кръгчета без сърцевина

Нарежете по-едри тиквички на колелца, дебелината трябва да е около 1,5 см. Премахнете сърцевината с подходяща метална формичка за сладки. Така поставени във фризера и замразени са подходящи за пълнене с плънка (кайма, сирене, кашкавал, ориз, яйца) и директно да се запекат във фурната до образуване на златиста коричка.

Тиквички лодки

Снимка: iStock

Измийте и нарежете тиквичките по дължина, след което издълбайте сърцевината и поставете в пликове за замразяване. Така след изваждане от фризера може да ги напълните с подходящ пълнеж, който обичате и отново да ги запечете във фурната.

Заготовка за кюфтета

Измийте, обелете и настържете тиквичките, след което ги замразете в подходящи порции. От тях може да направите кюфтета от тиквички, рулца и каквото харесвате в семейството от настъргани краставички.

Снимка: iStock

На кубчета

Нарежете тиквичките на малки кубчета и отново поставете в найлонов плик. Така те са подходящи за добавяне в зеленчукови крем супи, рагу, манджи и яхнии. Може да сложите по всяко време, без да размразявате предварително.

Готови за пържене

Настържете тиквичките и ги смесете с любимите съставки за кюфтета от тивкички, сложете ги в силиконова форма за кратко във фризера, за да стегнат, след което може да ги прехвърлите в найлонов плик, за да не заемат място. Като го извадите от фризера, имате почти готово ястие, което може да запечете на тиган.

Вижте как се правят всички заготовки във видеото:

Вижте и как може да си приготвите кюфтета от тиквички със сирене и орехи:

