Косата е огледало на вашето вътрешно здраве. Косъмът съхранява информация за вашия метаболизъм и за това дали имате необходимите хранителни вещества. Затова всяка промяна – от лека чупливост до ранно побеляване – може да бъде важен сигнал от тялото ви. Време е да се научите как да разчитате тези знаци.

Често пренебрегваме промените в косата си, приемайки ги за резултат от стрес или неправилна грижа. Експертите посочват, че промени в структурата, пигментацията или растежа могат да показват скрит хранителен дефицит, хормонален дисбаланс или дори системно заболяване, сочи The New York Times.

1. Рязък косопад и видоредяване

Въпреки че е нормално да губим до стотина косъма на ден, рязкото увеличаване на косопада, особено в зоните на слепоочията или горната част на косата, не бива да се пренебрегва. Това може да показва хранителен дефицит. Причината може да е липса на желязо, цинк или важни витамини. Може да бъде сигнал за нарушения функцията на щитовидната жлеза или дисбаланс на половите хормони.

Силеният стрес също може да окаже влияние, защото при наличието му тялото насочва ресурсите към жизненоважните органи, за сметка на косата.

2. Слаба, чуплива и изтъняла коса

Когато косъмчетата лесно се начупват, цепят или изглеждат крехки, това може да е знак, че вътрешната им структура е нарушена.

Това отново подсказва дефицити – недостатъчен прием на протеини, аминокиселини, липиди и основни витамини. Това външно увреждане може да бъде и от често излагане на висока топлина, като преси и сешоари, агресивни химически процедури или слънце.

3. Побеляване или посивяване в ранна възраст

Нормално е меланиновите клетки да намалят активността си с годините, но ако забележите значително побеляване преди 30-35-годишна възраст, това може да изисква внимание. В този случай може да става въпрос за натрупване на свободни радикали. Може да бъде и дефицит на B12, който е ключов за здравето на космения фоликул.

4. Забавен растеж или липса на възстановяване

Ако косата ви не расте с обичайната скорост или не се възстановява след период на косопад, фоликулите може да не получават необходимата „храна". Това може да бъде знак за недостатъчен приток на кръв към скалпа, което пречи на доставката на хранителни вещества.

5. Изменения в пигмента и текстурата

Появата на неравномерни петна по скапа, различна дебелина на косъма или промяна в обичайната текстура може да е индикация за сериозно вътрешно увреждане на косъма. Възможно е да има системни възпалителни процеси в тялото.

Ако косопадът е продължителен или забележите внезапни драстични промени, не се самолекувайте. Професионалната оценка е ключова. Направете консултация със специалист.

С какво да се храним при засилен косопад?

Косопадът често е резултат от комбинация между стрес, хормонални промени и хранителни дефицити, затова правилното хранене е една от най-ефективните превантивни мерки. За здрава и силна коса организмът се нуждае от достатъчно протеини, които изграждат кератина – основния градивен елемент на косъма.

Яйца – съдържат биотин , протеини и витамин D, които стимулират растежа на нова коса.

, протеини и витамин D, които стимулират растежа на нова коса. Пилешко месо, риба, бобови култури – осигуряват аминокиселини, нужни за изграждането на кератина.

– осигуряват аминокиселини, нужни за изграждането на кератина. Спанак, леща, черен дроб, тиквени семки – богати на желязо, което подпомага преноса на кислород до корените на косата.

– богати на желязо, което подпомага преноса на кислород до корените на косата. Цитруси, ягоди, чушки, броколи – съдържат витамин C, който подобрява усвояването на желязото и засилва производството на колаген.

– съдържат витамин C, който подобрява усвояването на желязото и засилва производството на колаген. Авокадо, бадеми, орехи, слънчогледови семки – източник на витамин E и полезни мазнини, които поддържат скалпа подхранен и еластичен.

– източник на витамин E и полезни мазнини, които поддържат скалпа подхранен и еластичен. Сьомга, скумрия, ленено семе, чиа – богати на омега-3 мастни киселини, които намаляват сухотата и възпалението на скалпа.

– богати на омега-3 мастни киселини, които намаляват сухотата и възпалението на скалпа. Пълнозърнести храни, киноа, овес – съдържат цинк и витамини от група B за по-плътна и здрава коса.

– съдържат цинк и витамини от група B за по-плътна и здрава коса. Гъби и млечни продукти – добавят витамин D и калций, които стимулират обновяването на космените фоликули.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

