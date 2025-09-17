За много хора ежедневният душ е рутина, но други намират това за прекалено често. Въпросът „Вредно ли е да си мия косата всеки ден?“ е сред най-често задаваните – вероятно всички сме го търсили в Google. Но сега експерт дава отговор - според специалистката Емили Робъртсън ежедневното миене на косата може всъщност да нанесе повече вреда, отколкото полза.

„Много хора смятат, че само ежедневното миене може да поддържа косата свежа, но прекомерното измиване всъщност влошава проблема. Шампоанът премахва естествените масла от скалпа, а в отговор скалпът започва да произвежда още повече мазнина, създавайки мазен цикъл, който е труден за прекъсване“, обяснява Робъртсън.

„Обикновено е достатъчно косата да се мие няколко пъти седмично. Разбира се, всеки има различни предпочитания и обстоятелства – някои хора избират да мият по-често заради спорт или физически натоварена работа“, допълва тя.

Ако искате да намалите честотата на миене, експертката препоръчва косата да се мие 2–3 пъти седмично и да се използва сух шампоан между измиванията. Като друг вариант тя съветва да се избира „нежен, безсулфатен шампоан, който не премахва естествените масла“.

Снимка: iStock

Така се грижим едновременно за косата и за скалпа.

„Скалпът, в крайна сметка, е продължение на кожата, а често го пренебрегваме“, подчертава тя. И добавя: „Прекомерното миене или употребата на твърде агресивни шампоани могат да раздразнят фоликулите и да допринесат за изтъняване на косата“.

Затова „индивидуалният подход“ е най-ефективният начин за грижа. Освен това не бива да забравяме и за хавлиите. Проучване, цитирано от специалитката, показва, че един на всеки пет души (21%) пере хавлиите си само веднъж месечно.

„Не препоръчвам използването на мръсни кърпи повторно, защото щом кърпата се навлажни, тя бързо се превръща в идеална среда за развитие на бактерии и гъбички. Поставянето ѝ върху кожата – особено ако вече е суха или раздразнена – значително увеличава риска от раздразнения или инфекции“, заявява Робъртсън.

„Споделянето на кърпи прави ситуацията още по-рискова, тъй като може да пренася кожни заболявания между хората. Третирането на кърпите като част от основната хигиена и смяната им на всеки няколко дни е лесен начин за по-здрава кожа“, обяснява тя.

В заключение Робъртсън препоръчва кърпите да се перат след всяко трето използване и подчертава колко е важно да се простират добре, за да изсъхнат напълно.

„Определено трябва да избягвате да ги оставяте натрупани на пода или върху радиатор“, предупреждава тя, тъй като това благоприятства развитието на бактерии.

Вижте маски за спасяване на косата в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK