Мнозина са онези, за които мазният скалп и корени на косата са истински проблем - а борбата с него е нещо не само трудно, но и неприятно и дори досадно. Често се налага да пробягват до ежедневно миене или използване на скъпи продукти. Неща, които, за съжаление, не винаги помагат.
За щастие има съвети и трикове, които могат да помогнат да предотвратим прекомерното омазняване и благодарение на които да усещаме косата си като току-що измита за доста по-дълъг период от време. При това без да харчим излишни средства.
Минимално докосване
Може да звучи невероятно, но една от причините за омазняването идва от ръцете и върховете на пръстите, които произвеждат естествени масла. Постоянното им прокарване през косата или докосването на скалпа има пряко въздействие върху нивата на омазняване в косъма.
Да избягваме честото измиване
Прекомерното омазняване ни подтиква да мием косата си по-често, отколкото е нужно. В дългосрочен план това всъщност има вреден ефект, тъй като лишава скалпа от естествените му масла, което от своя страна кара кожата да произвежда повече себум.
Затова, колкото и да е трудно, по-добре е да се опитаме да не мием косата си ежедневно – вместо това да сведем душовете до три пъти седмично. При нужда, може да измиваме само горната, най-видима, част на скалпа.
Правилният шампоан
Най-подходящи шампоани за мазен скалп са леките, със съставки, балансиращи скалпа. Хидратиращите съставки обикновено утежняват косата и я правят да изглежда още по-мазна, отколкото е.
Най-подходящи са шампоаните с екстракт от зелен чай, лимон, чаено дърво, глина или масло от розмарин, които помагат за балансиране на производството на себум без да го утежняват. Както и шампоаните без сулфати.
Хладката вода
Една от причините за прекомерното омазняване на косата са свръхактивните мастни жлези. А измиването с гореща вода, ги кара да произвеждат още повече себум. Затова колкото по-хладка вода използваме, дори студена, толкова по-добре. Това запечатва кутикулата на косъма и придава блясък на косата.
Силата на ябълковия оцет
Този трик за мазна коса е стар, но пък изпитан и изключително добър. Ябълковият оцет е чудесна съставка, с много ползи за здравето и красотата - включително и за косата. Особен ако е склонна към прекомерно омазняване.
Шапки - само в краен случай
Шапките, предпазващи от слънце или студ увеличават омазняването, тъй като задържат естествените масла върху кожата на главата и увеличават изпотяването. Отделно „сплескват“ косата, която и без това лесно губи обема си, когато е мазна.
Правилно хранене
Превенцията често е по-добра от лечението и когато става въпрос за справяне с мазна коса. Промените в диетата могат наистина да помогнат в тази посока, като за целта е нужно да избягваме определени видове храни.
Ето от кое е добре да се ограничаваме:
- Пържени и мазни храни
- Захар и рафинирани въглехидрати
- Алкохол
- Кофеин
- Мляко и млечни продукти
- Сол
- Преработени храни
Как да боядисаме косата си в домашни условия - вижте във видеото:
