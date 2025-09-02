Мнозина са онези, за които мазният скалп и корени на косата са истински проблем - а борбата с него е нещо не само трудно, но и неприятно и дори досадно. Често се налага да пробягват до ежедневно миене или използване на скъпи продукти. Неща, които, за съжаление, не винаги помагат.

За щастие има съвети и трикове, които могат да помогнат да предотвратим прекомерното омазняване и благодарение на които да усещаме косата си като току-що измита за доста по-дълъг период от време. При това без да харчим излишни средства.

Минимално докосване

Може да звучи невероятно, но една от причините за омазняването идва от ръцете и върховете на пръстите, които произвеждат естествени масла. Постоянното им прокарване през косата или докосването на скалпа има пряко въздействие върху нивата на омазняване в косъма.

Да избягваме честото измиване

Прекомерното омазняване ни подтиква да мием косата си по-често, отколкото е нужно. В дългосрочен план това всъщност има вреден ефект, тъй като лишава скалпа от естествените му масла, което от своя страна кара кожата да произвежда повече себум.

Снимка: istockphoto.com

Затова, колкото и да е трудно, по-добре е да се опитаме да не мием косата си ежедневно – вместо това да сведем душовете до три пъти седмично. При нужда, може да измиваме само горната, най-видима, част на скалпа.

Правилният шампоан

Най-подходящи шампоани за мазен скалп са леките, със съставки, балансиращи скалпа. Хидратиращите съставки обикновено утежняват косата и я правят да изглежда още по-мазна, отколкото е.

Най-подходящи са шампоаните с екстракт от зелен чай, лимон, чаено дърво, глина или масло от розмарин, които помагат за балансиране на производството на себум без да го утежняват. Както и шампоаните без сулфати.

Хладката вода

Една от причините за прекомерното омазняване на косата са свръхактивните мастни жлези. А измиването с гореща вода, ги кара да произвеждат още повече себум. Затова колкото по-хладка вода използваме, дори студена, толкова по-добре. Това запечатва кутикулата на косъма и придава блясък на косата.

Силата на ябълковия оцет

Този трик за мазна коса е стар, но пък изпитан и изключително добър. Ябълковият оцет е чудесна съставка, с много ползи за здравето и красотата - включително и за косата. Особен ако е склонна към прекомерно омазняване.

Шапки - само в краен случай

Шапките, предпазващи от слънце или студ увеличават омазняването, тъй като задържат естествените масла върху кожата на главата и увеличават изпотяването. Отделно „сплескват“ косата, която и без това лесно губи обема си, когато е мазна.

Правилно хранене

Превенцията често е по-добра от лечението и когато става въпрос за справяне с мазна коса. Промените в диетата могат наистина да помогнат в тази посока, като за целта е нужно да избягваме определени видове храни.

Ето от кое е добре да се ограничаваме:

Пържени и мазни храни

Захар и рафинирани въглехидрати

Алкохол

Кофеин

Мляко и млечни продукти

Сол

Преработени храни

Как да боядисаме косата си в домашни условия - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK