Някои много малки промени в храненето могат да помогнат за намаляване на възпалението и справяне с други здравословни проблеми, които могат да възникнат с възрастта. Експертите препоръчват консумацията на храни, които съдържат антиоксиданти, фибри, калций, здравословни мазнини и протеини. Порталът EatingWell разкрива кои са петте най-добри хранителни продукти за консумация след 50-годишна възраст.

Горски плодове

Боровинки, къпини, ягоди, малини - всички те са богати на антиоксиданти, които помагат за намаляване на възпалението и насърчават здравословното стареене. Плодовете са ключова част от хранителен режим, предназначен за предотвратяване на деменция и други форми на когнитивен спад.

Боб

Бобът съдържа пептиди, полифеноли и сапонини, които имат противовъзпалителни свойства. „С консумацията на микс от бобови растения може да се чувствате сити за по-дълго време и да помогнете в борбата с излишните възпаления в тялото“, казва диетологът Зариел Грулион. Нещо повече, бобът е богат на фибри, които поддържат здравословен чревен микробиом, което помага срещу чревните проблеми, свързани с менопаузата. Той е и източник на ценни растителни протеини за предотвратяване на свързаната с възрастта загуба на мускулна маса.

Тъмнозелени листни зеленчуци

„Тъмнозелените листни зеленчуци като спанак, къдраво зеле и кресон са пълни с полезни хранителни вещества и фитохимикали, които ограничават възпалението и намаляват оксидативния стрес“, казва диетоложката Сийма Шах. Те включват витамини A, C, E и K, както и мощни полифеноли. Тъмнозелените листни зеленчуци са особено богати на минерали, изграждащи костите, като калций, магнезий и калий, уточнява Шах.

Сьомга

Струва си да добавите сьомгата към храненето си, защото е богата на омега-3 мастни киселини, които са известни със своите противовъзпалителни свойства. „Консумацията на една до две порции мазна риба седмично може да засили здравето на сърцето, да намали сковаността, свързана с артрита, и да помогне за поддържане на мозъчната функция. Тя е източник на висококачествен протеин и витамин D - две хранителни вещества, които поддържат мускулната маса и здравината на костите“, казва магистърът Лийзи О'Конър.

Ядки

Шепа ядки съдържат разнообразие от антиоксиданти и полезни за сърцето хранителни вещества, като фитостероли, селен, магнезий, токофероли, полифеноли, ненаситени мазнини и фибри. С богатия си хранителен профил ядките могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания. Бадемите и орехите са особено полезни за намаляване на възпаленията, а бразилските орехи помагат за намаляване на оксидативния стрес. Особено ако не ядете риба, струва си да добавите орехите към менюто си поради техните омега-3 мастни киселини, които се борят с възпаленията.

