Има храни, които го подхранват и правят мисълта по-ясна. Ето кои са сред най-полезните, според Hello.

Храни за ума

1. Риба – гориво за невроните

И не каква да е риба, а по-мазната такава, като сьомга, скумрия, сардини и херинга. Те са богати на омега-3 мастни киселини. Подкрепят мозъчните клетки и подобряват паметта. Опитай се да включвате риба поне 2–3 пъти седмично. Ако не сте почитатели на рибата, заместете тази храна с авокадото или ленено семе.

2. Зеленолистни

Спанак, кейл, броколи и къдраво зеле съдържат витамин K, фолат и лутеин – вещества, които помагат да поддържате ума си бистър и активен. Добавяйте ги в смутита, салати или като гарнитура към основното ястие.

3. Орехи

Формата им не е случайна – орехите действително са полезни за мозъка. Те съдържат омега-3 и антиоксиданти, които подхранват нервната система. Шепа орехи дневно е достатъчна – като междинна закуска или поръсени върху йогурт и овесени ядки.

4. Горски плодове

Боровинки, малини и ягоди са богати на флавоноиди – антиоксиданти, които подпомагат паметта и концентрацията. Изследвания показват, че редовната им консумация може да забави процесите на забравяне.

5. Зелен чай

Зеленият чай съдържа кофеин и L-теанин – комбинация, която едновременно повишава фокуса и носи спокойствие. Идеален заместител е на кафето следобед, защото не пречи толкова на съня.

Примерно меню за бистър ум

Закуска: Авокадо върху пълнозърнест хляб, зеленини салати – спанак, кейл, или рукола и яйце + чаша зелен чай

Обяд: Сардини на тост + свежа салата

Следобедна закуска: Кисело мляко с горски плодове и орехи + зелен чай

Вечеря: Печена сьомга с броколи и киноа

