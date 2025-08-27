Мозъкът е онзи мускул в тялото, който пази спомените и помага да вземем решения? Той е и двигател на настроението. Има храни, които го подхранват и правят мисълта по-ясна. Ето кои са сред най-полезните, според Hello.
Храни за ума
1. Риба – гориво за невроните
И не каква да е риба, а по-мазната такава, като сьомга, скумрия, сардини и херинга. Те са богати на омега-3 мастни киселини. Подкрепят мозъчните клетки и подобряват паметта. Опитай се да включвате риба поне 2–3 пъти седмично. Ако не сте почитатели на рибата, заместете тази храна с авокадото или ленено семе.
2. Зеленолистни
Спанак, кейл, броколи и къдраво зеле съдържат витамин K, фолат и лутеин – вещества, които помагат да поддържате ума си бистър и активен. Добавяйте ги в смутита, салати или като гарнитура към основното ястие.
3. Орехи
Формата им не е случайна – орехите действително са полезни за мозъка. Те съдържат омега-3 и антиоксиданти, които подхранват нервната система. Шепа орехи дневно е достатъчна – като междинна закуска или поръсени върху йогурт и овесени ядки.
4. Горски плодове
Боровинки, малини и ягоди са богати на флавоноиди – антиоксиданти, които подпомагат паметта и концентрацията. Изследвания показват, че редовната им консумация може да забави процесите на забравяне.
5. Зелен чай
Зеленият чай съдържа кофеин и L-теанин – комбинация, която едновременно повишава фокуса и носи спокойствие. Идеален заместител е на кафето следобед, защото не пречи толкова на съня.
Примерно меню за бистър ум
- Закуска: Авокадо върху пълнозърнест хляб, зеленини салати – спанак, кейл, или рукола и яйце + чаша зелен чай
- Обяд: Сардини на тост + свежа салата
- Следобедна закуска: Кисело мляко с горски плодове и орехи + зелен чай
- Вечеря: Печена сьомга с броколи и киноа
