Много хора се питат какво да хапват, за да бъдат вечно красиви и слаби. Истинският въпрос обаче е друг – какво да сложим в чинията си, за да живеем възможно най-дълго, може би дори до 100 години.

Отговорът се крие в така наречените „сини зони“ – региони по света, където хората живеят необичайно дълго и често надхвърлят един век. Общото между тях не е някаква магия, а ежедневни избори свързани с храненето. В менюто на тези хора преобладават растителни и естествени продукти, които пазят сърцето, мозъка и тялото млади за по-дълго, сочи Health.

20 храни, които столетниците хапват

1. Бобови култури

Снимка: Canva

Бобовите са основен източник на растителен протеин и фибри, които държат сити по-дълго. Те регулират нивата на кръвната захар и подпомагат здравето на храносмилателната система. Редовната им консумация се свързва с по-нисък риск от сърдечни заболявания и дълголетие.

2. Листни зеленчуци

Снимка: Canva

Спанакът, кейлът, манголдът са богати на антиоксиданти, витамини А, С и К, както и фолиева киселина. Листните зеленчуци се грижат за костите, мозъка и сърцето. В много „сини зони“ хората ги консумират почти всеки ден.

3. Ядки и семена

Снимка: Canva

Орехите, бадемите, чиата и ленено семе съдържат здравословни мазнини, протеини и минерали като магнезий и цинк. Те подпомагат добрия холестерол и намаляват възпалителните процеси в тялото. Проучвания показват, че ежедневната им консумация може да удължи живота.

4. Пълнозърнести храни

Снимка: Canva

Пълнозърнестите храни като кафяв ориз, овес, квасен хляб са богати на фибри и сложни въглехидрати, които дават стабилна енергия. Те поддържат нормални нива на кръвната захар и подобряват храносмилането. В дългосрочен план намаляват риска от диабет тип 2 и сърдечни болести.

5. Зехтин

Снимка: Getty Images / iStock

Зехтинът е основен компонент на средиземноморската диета и е богат на мононенаситени мазнини. Той защитава сърцето и артериите, като намалява „лошия“ холестерол. Освен това има мощни антиоксидантни свойства, които се борят със стареенето.

6. Куркума

Снимка: Canva

Тази златиста подправка съдържа куркумин – силно противовъзпалително вещество. Подобрява работата на мозъка и се свързва с по-нисък риск от Алцхаймер. В много култури се използва и като естествен имуностимулатор.

7. Сладки картофи

Снимка: Thinkstock

Сладките картофи особено лилавите са пълни с бета-каротин и антиоксиданти, които поддържат зрението и кожата. Те дават стабилна енергия, без да покачват рязко кръвната захар. В Окинава лилавите сладки картофи са една от тайните за дълголетието.

8. Морски дарове

Снимка: istockphoto.com

Рибата е богата на омега-3 мастни киселини, които предпазват сърцето и мозъка. Тя също е отличен източник на лесно усвоим протеин. Хората в Икария и Сардиния хапват риба няколко пъти седмично като част от дълголетната си диета.

9. Плодове

Снимка: Canva

Плодовете като боровинки, ябълки, нар, грозде доставят витамини, минерали и фибри, необходими за доброто храносмилане. Те са богати на антиоксиданти, които пазят клетките от стареене. Редовната консумация на плодове е свързана с по-нисък риск от рак и сърдечни болести, сочи Health.

10. Чайове

Снимка: istockphoto.com

Чаят е богат на полифеноли и катехини, които укрепват имунната система. Зеленият чай и билковите отвари имат антиоксидантно и противовъзпалително действие. В Япония зеленият чай е ежедневна традиция и важна част от дълголетието.

11. Комбинацията „Трите сестри“

Снимка: iStock

Комбинацията от царевица, боб и тиква осигурява балансирани протеини и витамини. Тя поддържа здравето на храносмилането и имунната система. Включването й в менюто намалява риска от недохранване и хронични заболявания.

12. Розмарин

Снимка: Canva

Тази ароматна подправка е богата на антиоксиданти и има силни противовъзпалителни свойства. В Акяроли, Италия, където има много на брой хора, които живеят над 100 години, розмаринът е неизменна част от кухнята. Подобрява кръвообращението и мозъчната функция.

13. Кисело мляко

Снимка: iStock

Традиционното българско кисело мляко е пробиотично чудо за червата. То подобрява храносмилането и подпомага имунната система. В началото на 20 в. именно това е една от причините България да се слави с много столетници.

14. Авокадо

Снимка: Pexels

Авокадото е богато на мононенаситени мазнини, които поддържат здравето на сърцето. Съдържа калий, който регулира кръвното налягане и предпазва от инсулт. Освен това е пълно с антиоксиданти, които защитават клетките от стареене.

15. Домати

Снимка: iStock

Домати са основен източник на ликопен – мощен антиоксидант, полезен за сърцето и кожата. Те намаляват възпаленията и риска от някои видове рак. В средиземноморските кухни се консумират ежедневно, често под формата на сосове или салати.

16. Чесън

Снимка: Canva

Чесънът е известен с антимикробното и противовъзпалителното си действие. Той укрепва имунитета и спомага за понижаване на кръвното налягане. В Сардиния, където има много столетници, чесънът е редовна подправка на трапезата.

17. Броколи и други кръстоцветни зеленчуци

Броколите, карфиолът и брюкселското зеле съдържат сулфорафан – вещество с доказани антиракови свойства. Те са богати на фибри, витамини С и К. Консумацията им подпомага детоксикацията на организма и здравето на черния дроб.

18. Гъби

Снимка: iStock

Гъбите и по-специално шийтаке, рейши и кладница са нискокалорични, но богати на витамини от група В и минерали. Някои видове, като рейши, имат имуностимулиращ ефект. В Азия те се използват от векове като лекарство за дълголетие.

19. Мед

Снимка: iStock

Натуралният мед е естествен подсладител, богат на ензими, антиоксиданти и антимикробни съединения. В малки количества укрепва имунитета и дава енергия. В Икария често се използва вместо захар и се смята за еликсир на живота.

20. Вино

Снимка: Getty Images/iStock

Червеното вино, разбира се в умерени количества, съдържа ресвератрол – антиоксидант, който подпомага сърцето и кръвоносните съдове. В Сардиния и Икария чаша вино на вечеря е част от културната традиция. Умерената консумация е свързана с по-дълъг живот, но ключът е именно умереността.

Още за това кои храни са най-богати на полезни вещества вигте във видеото тук:

