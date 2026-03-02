Тази седмица перлата на Индийския океан – Шри Ланка – посреща три нови дами в имението на любовта в „Ергенът“ по bTV. Горещите попълнения владеят изкусно тайната на флирта, като всяка от тях влиза във формата с една и съща, повече от пикантна задача. В следващите три седмици трите фатални изкусителки ще трябва да направят всичко възможно, за да съблазнят един от тримата ергени и да стигнат до страстна целувка с него.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Задачата ще бъде пазена в пълна тайна от ергените и останалите дами в имението до Церемонията в шестата седмица от любовното приключение. Изкусителките ще бъдат и в своеобразно състезание помежду си, а първата от тях, която достигне до целта, ще получи специална награда. Дамите все още са напълно непознати за Кристиян, Стоян и Марин, а за тях от вторник (3 март) в 20:00 ч. по bTV започва „Седмицата на изкушенията“. Дали сентенцията на Оскар Уайлд: „Единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се отдадеш“ ще се окаже валидна и за тримата най-желани мъже на България, предстои да разберем.

Съобщението на Наум до останалите дами в имението, че няма да се видят с Кристиян, Стоян и Марин, защото имат „гости“, ще внесе истински смут, а компрометиращи снимки на тримата ергени в страстни бачата пози с изкусителките ще разтърсят из основи вилата на любовта. Какво дотолкова ще афектира дамите, че да вземат колективното решение да изгорят фотосите и да се подготвят за ответен удар, ще разберем в епизодите на „Ергенът“ от вторник до четвъртък от 20:00 ч. по bTV.

Тихият залив на имението ще стане свидетел на бурно вълнение с официалното настаняване на тайните „изкусителки“ и запознанството им с регулярните претендентки за сърцето на Кристиян, Стоян и Марин. Зрителите ще станат свидетели на драматичен обрат на събитията, след като се оказва, че Пламена е в конфликт с една от фаталните дами, а причината е мъж в реалния живот. Дали обтегнатите им отношения ще станат повод за открит сблъсък очи в очи?

И тази седмица всеки от ергените ще получи възможност да отправи своята покана за индивидуална романтична среща към специална дама. Кристиян и неговата избраница ще покачат адреналина със стрелба с пушка, а след това ще успокоят вълнението на приятен пикник и романтична вечеря. Стоян и дамата му ще майсторят традиционни за Шри Ланка маски, а след това ще пият вино и ще се любуват на залеза по време на романтична вечеря. Марин и избраницата му пък ще наблюдават първите минути от живота на новоизлюпени морски костенурки, а след това ще се насладят на пикник и романтична вечеря.

Не пропускайте следващите епизоди на „Ергенът“ – от вторник до четвъртък от 20:00 ч. по bTV и 1 ден преди ефир онлайн на VOYO!

Вижте повече за "Ергенът" в следващото видео:

