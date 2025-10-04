Кой би предположил, че пътят на косата и начинът, по който е разположен ще се превърне в тема за разговор. Но всъщност в последно време той предизвиква цели полемики - милениалите обикновено са на защитници на пътя на една страна, докато поколението Z категорично настоява, че централният е най-добрият.

Но независимо на коя страна сме (буквално и преносно), всъщност се смята за добра практика периодично да обновяваме пътя на косата си.

Защо е нужно да го правим

От гледна точка на здравето на косата, смяната на пътя облекчава постоянното напрежението върху едни и същи кичури. Освен това може да придаде известен обем на корените.

Това е и един от най-лесните и бързи начини да променим визията си. „Новият път може напълно да освежи вида и да очертае лицето по различен начин, така че определено си струва да експериментирате“, казва стилистът на знаменитостите Джоуи Скандицо.

Как да пренастроим пътя на косата си

Ако някога сме се опитвали да променим пътя си, знаем, че не е лесно – косата не винаги ни „сътрудничи“. Може да изглежда твърде „бухнала“, а някои кичури дори да се опитват да се върнат в старата си позиция.

„Когато променяте пътя, косата няма да се подчини веднага“, казва в тази връзка Скандицо. „Може дори да изглежда странно за известно време, затова ще трябва вие да я пренастроите. Това изисква последователност и търпение, докато корените започнат да се отпускат в новата посока.“

Снимка: iStock

За целта е нужно да следваме няколко стъпки:

  • Косата трябва да е влажна – тъй като тя е по-пластична, когато е мокра.
  • Създаваме новия път – сресваме я старателно и оформяме там, където желаем. Нужно е да бъдем максимално прецизни – гребен с тънък връх е идеален за целта.
  • Изсушаваме със сешоар – задължително в посоката на новия път. Не е нужно да използваме висока температура, средната е идеална за целта. Можете предварително да нанесем малко крем за изглаждане.
  • „Закрепваме“ - за да задържим пътя на новото място, е нужно да използваме лек мус или спрей за коса, които да разнесем с четка или гребен - за фиксиране на резултата. Необходимо е процесът да се повратя ежедневно, докато косата започва да се разделя естествено сама.
Със сигурност ще преминем през един доста неудобен етап, особено през първите няколко дни. „Голяма грешка е да се откажете твърде рано, защото косата се адаптира чак след една-две седмици,“ казва Скандицо. И допълва, че трябва да бъдем постоянни, пише Real Simple.

