Даниел е герой във всеки един смисъл на думата – едва на 7 години той вече е преживял и се е преборил с тежко онкологично заболяване, а след три години търпение и упоритост решава да дари красивата си и дълга коса, за да помогне на други хора като него. Преживява подигравки, защото не се вписва в стандартите момче с къса коса, но той има само една цел – да помогне, и я следва неотлъчно. Историята му е пример за сила, доброта и безгранична детска щедрост.

30-годишната Антоанета от Враца е майка на Даниел и тя ни разказва за всички трудни моменти, които преживява семейството, но е сигурна, че чудеса се случват всеки ден. А след чудото идва и примера за сила и доброта, от който всички трябва да се поучим. Антоанета има три деца – две момчета и едно момиченце. Когато средното й дете Дани е на 1 година, тя забеляза нещо необичайно.

Как започва всичко

„Около годинката му започнах да забелязвам, че едното му оченце се изкривява от време на време. Първоначално ми казваха, че си въобразявам, че няма нищо тревожно. Но с времето всичко се влоши“, споделя Антоанета.

След прегледи във Враца и София семейството чува най-страшната диагноза – ретинобластом*, злокачествен тумор на ретината. „На 5 октомври 2020 г. ни съобщиха най-ужасното – детето ми има рак. Казаха ми, че в България няма специалисти и апаратура и че трябва да търсим лечение в чужбина.“

Снимка: Личен архив

Започва тежък път – лечение в Лозана, Швейцария, химиотерапия, а по-късно и спешно отстраняване на окото. „Нищо не може да се сравни с този момент на сриване на надеждите. Детето плаче след упойка, а аз трябваше да съобщя на всички, че предстои операция за премахване на окото. Но го правиш, защото искаш да спасиш живота му.“

Урок по доброта

Днес Даниел е първокласник и е в ремисия. Едното му око е заменено с протеза. Но неговата история не спира дотук – тя прераства в урок по доброта.

След химиотерапията косата на Даниел започва да пада. „Подстригването му беше изключително тежко за мен като майка, макар да е момче. По-късно, когато косата му израсна, решихме да я пускаме като на викинг. А после ми хрумна идеята – ако един ден реши да се подстриже, да дарим косата на болно детенце.“

Антоанета разговаря със сина си и му обяснява колко много деца, преминаващи през лечение, губят косата си. „Попитах го дали би искал да помогне на някое момиченце да се усмихне. Той без да се замисли каза „Да!“.“

Дани преживява обезкуражаващи подигравки за дългата си коса, но никога не се отказва. „Колкото по дълга ставаше косата, толкова повече ставаха неуместните коментари и от деца, и от възрастни. Коментари като " Ти защо си с момичешка прическа?", " Ти си момче, трябва да се подстрижеш, като момче!", "Ти момиче ли си?", спомня си Антоанета, но разказва, че синът й не се поколебал в името на каузата си да помогне.

Снимка: Личен архив

Три години по-късно, когато косата му вече е дълга и гъста, идва моментът на дарението. „Докато аз плачех, защото знаех колко много усилия ни костваше, Дани се смееше и се радваше. Беше щастлив, че ще направи някое дете щастливо. Даже ми каза: ‘Ако не я дадеш за дарение, ще я изхвърля в кофата’“, разказва майка му.

Дарението и щастливата усмивка на едно дете

Шест кичура коса, всеки над 40 см, бяха изпратени към Асоциация за превенция на рака „Промени живота си сега!“. Историята на Дани бързо се разпространява и трогва стотици хора.

„Аз вярвам, че трябва да учим децата си да не се поставят в рамки, да бъдат себе си и да се борят за доброто. Дани е истински герой – премина през най-тежките моменти и пак намери сили да мисли за другите“, казва Антоанета.

Снимка: Личен архив

И добавя: „Искам да кажа на всички родители на болни дечица – не спирайте да вярвате. Чудесата се случват, когато най-малко очаквате. Децата ни са много по-силни, отколкото предполагаме.“

*Антоанета държи да разкажем повече за ретинобластома, защото в повечето случаи той се открива прекалено късно. Това е рядък, злокачествен тумор на ретината (слоя в окото, който улавя светлината и образува зрителни сигнали). Среща се предимно в детска възраст, обикновено до 5-годишна възраст. Причината е мутация в RB1 гена, който нормално контролира растежа и деленето на клетките. Той е най-честият вътреочен злокачествен тумор при деца. Среща се при приблизително 1 на 15–20 000 живородени деца. Симптомите са левкокория („бяло отражение“ в зеницата, често се забелязва на снимки със светкавица), страбизъм (кривогледство), намалено зрение или слепота, болка, зачервяване, уголемяване на окото (в напреднали стадии).

Вижте всички снимки в галерията ни горе>>>

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK