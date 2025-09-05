Може би сте чували, че боядисването на косата по време на менструация е напразно усилие. Красивият цвят няма да се получи, а резултатът ще е пълен провал. Но какво казват експертите по въпроса? Време е да разнищим този мит веднъж завинаги.

В нашата поредица „Истина или лъжа“ решихме да сложим край на спекулациите и да потърсим отговор от специалист. За целта се обърнахме към един от най-добрите коафьори у нас – Георги Петков.

„В някакви минимални състояния косата по-бързо става мазна, което води до по-трудно хващане на боята“, обяснява фризьорът.

Георги Петков е категоричен, че няма научни изследвания, които да дават еднозначен отговор. Истината е, че хормоните по време на менструация са различни, но това не означава, че е невъзможно да се постигне желания цвят.

Боядисване по време на бременност

Коафьорът коментира и друг, често срещан въпрос – опасно и вредно ли е боядисването на косата при бременни?

„Няма на 100 процента как да се каже да или не“, обяснява той.

Боята е създадена от химикали и все пак жените, които се страхуват да се подлагат на каквито и да е процедури, е добре да се консултират с фризьора си, за да се вземат най-добрите мерки.

Боядисване по време на менструация

Снимка: iStock

Макар хормоналните промени да могат да направят скалпа по-чувствителен или мазен, няма научни доказателства, че боята за коса не „хваща“ по-добре по време на менструация, сочи Beppy.

Химическият състав на къната не се променя по време на менструацията, а резултатът върху цвета, текстурата и здравината на косата остава непроменен, сочи Health Fab.

По време на менструация скалпът може да е по-чувствителен и да реагира по-неприятно на химически продукти, особено при използване на избелващи процедури.

Кога е най-подходящото време за боядисване на коса според Георги Петков – вижте във видеото тук:

