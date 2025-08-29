Колко пъти сте чували репликата: „Недей да скубеш белите косми в косата си, защото ще поникнат още повече?“ Вероятно стотици, а отговорът винаги остава неясен.

Съвети от този тип се предават от уста на уста, а за мнозина е истинска заплаха всеки път, когато пред огледалото открият поредния бял косъм в косата си. Но дали отскубването на белите косми води до появата на още е вярно, или е абсолютна лъжа?

В поредицата „Истина или лъжа“ на Ladyzone.bg този път питаме един от най-известните и опитни коафьори у нас – Георги Петков. В практиката си той ежедневно среща жени, които обсъждат различни теми свързани с косата.

Какво се случва, ако отскубнем един бял косъм от косата си?

Снимка: iStock

„Няма как да изникнат повече бели косми на негово място“, обяснява коафьорът Георги Петков.

Причината за това е, че космите по скалпа ни израстват от фоликули, подобно на окосмяването по цялото ни тяло. Това означава, че отскубването на един косъм, който расте от един фоликул, позволява израстването отново само на един косъм.

Белите коси не се размножават. Това, че стават повече с времето, се дължи на загубата на пигментация във фоликулите – естествен процес, който няма връзка със отскубването им.

Какво можем да направим?

Хората, които започват да забелязват побеляване на косата с един или няколко бели косъма, могат да разделят пътя на косата си по друг начин, така че да не се виждат белите коси.

Ако пък белите коси вече са повече, на помощ идват матиращи спрейове или сухи шампоани с цвят. С помощта на тези малки козметични хитринки можете да освежите визията си без да боядисвате косата си.

Причини за побеляване на косата

С течение на времето космените фоликули постепенно губят пигментните клетки (меланоцити), което води до намалено производство на меланин — пигментът, отговарящ за цвета на косата. Няколко основни фактора допринасят за този процес според Verywell Mind:

Генетична предразположеност — кога и колко бързо косата се побелява зависи силно от наследствеността.

Нервно-стресова реакция — хроничният стрес може да активира симпатиковата нервна система и освобождаването на норадреналин, което води до увреждане на стволовите меланоцитни клетки и трайна загуба на пигмент в косъма.

Оксидативен стрес и външни фактори — UV-лъчи, тютюнопушене и замърсяване допринасят за разрушаване на пигмента, като оксидативният стрес може да ускори процеса на побеляване.

Натрупване на вещества като водороден прекис — при стареене в космения ствол се отлага водороден прекис, като намалелите нива на ензима каталаза не успяват да го разградят, което води до избледняване на цвета.

Кога е нормално косата ни да побелее?

Косата ни може да започне да побелява заради различни фактори. Какви са най-честите причини и защо - отговаря фризьорът Георги Петков във видеото ето тук:

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

