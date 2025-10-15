Оредяването на косата, липсата на обем и усещането за тънки, безжизнени краища са проблеми, които засягат все повече хора, независимо от възрастта и пола. Причините могат да бъдат разнообразни – от хормонален дисбаланс и стрес до неподходяща грижа или сезонни промени.
5 съвета за по-гъста и здрава коса:
Грижата започва от скалпа
Здравата коса расте от здрав скалп. Ако корените са задръстени от стилизиращи продукти, себум или замърсяване, косата расте по-бавно и слабо.
- Почиствайте скалпа с лек ексфолиант веднъж седмично.
- Масажирайте с кръгови движения, за да стимулирате кръвообращението.
- Използвайте продукти с ментово, розмариново или кофеиново масло – те активират фоликулите и стимулират растежа.
Изберете правилните продукти за измиване и грижа
Шампоаните с агресивни съставки, като сулфати и силикони могат да увредят структурата на косъма и скалпа. Заменете ги с формули, които подхранват и не изсушават.
Търсете съставки като:
- Биотин – укрепва косъма и подпомага растежа.
- Кератин – възстановява структурата и плътността.
- Ниацинамид – регулира омазняването и подобрява здравето на скалпа.
Хранете косата отвътре
Хранителният режим има пряко влияние върху състоянието на косата. Липсата на определени витамини и минерали често води до оредяване.
- Включете в менюто си храни, богати на желязо, цинк, омега-3, витамини B и D.
- При необходимост приемайте хранителни добавки с биотин, колаген и цинк – но само след консултация със специалист.
Намалете топлинната обработка
Честото използване на преса, сешоар и маша води до накъсване и загуба на плътност. За да се радвате на по-здрава и гъста коса:
- Използвайте термозащита всеки път, когато обработвате косата с топлина.
- Ограничете топлинното стилизиране до максимум 2 пъти седмично.
- Сушете косата на по-ниска температура или оставяйте да изсъхне естествено.
Домашни маски и масла за сгъстяване
Натуралните масла са отличен помощник в грижата за по-гъста коса. Редовната им употреба подхранва скалпа и укрепва космения фоликул.
Примерна маска за растеж:
- 1 супена лъжица рициново масло
- 1 супена лъжица масло от розмарин
- Няколко капки ментово етерично масло
Затоплете леко сместа и втрийте в скалпа с масажни движения. Оставете за 30–60 минути, след което измийте с шампоан. Правете 1–2 пъти седмично.
Бъдете търпеливи и последователни
Растежът на косата е бавен процес – средно 1 до 1.5 см на месец. Първите видими резултати от нова рутина се появяват след поне 8 до 12 седмици. Последователността е ключова.
Гледайте видеото тук и най-отгоре.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK